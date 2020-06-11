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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Hayat Eve Sığar uygulaması Huawei AppGallery için yayında

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Hayat Eve Sığar uygulaması Huawei AppGallery için yayında
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Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, yeni Huawei cihazlar için yayınlandı. Kullanıcılar AppGallery üzerinden uygulamayı artık indirebilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması AppGallery üzerinden yayınlandı. Yeni Huawei cihazlardan da artık bu uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamanın entegrasyonunda Huawei Map ve Huawei Konum servisleri kullanıldı. Özellikle Huawei konum servisi, milisaniye seviyesi konum tespiti ve 5 metreye kadar doğrulama becerisine sahip.

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması Huawei AppGallery için yayında

Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

Uygulamayı AppGallery üzerinden indirmek için buraya tıklayın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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