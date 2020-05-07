Hayat Eve Sığar uygulaması 5 milyonun üzerinde indirildi

Çevrimiçi etkinlik ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren Dijital Gündem tarafından "Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm" konulu video konferans düzenlendi.

Konferansa; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri Erhun Baş, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamanlı, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın ve Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Başkanı Zehra Öney katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, video konferansta yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile dünyadaki trendleri yakından takip ederek birlikte Hayat Eve Sığar isimli uygulamayı oluşturduklarını belirterek, "Bu uygulamanın kullanılmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü kamu olarak ne kadar fazla veri toplanırsa risk analizini daha doğru yapabileceğimizi söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık olarak 5 milyonun üzerinde indirme miktarı var. Dijitalleşmeyle birlikte bu sayıların daha da artacağını ve faydalarını görebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Salgının önlenmesinde kişi bazlı takip çok önemli"

Uygulamanın "Ailem" kısmının çok önemli olduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Genellikle insanlar yakınlarının iyi olup olmadığını bilmek istiyorlar. Ailem bölümünde de yakınlarınızı ekleyerek, onlarla ne kadar iletişimde olduğunuzu ve ne kadar yakınlaştığınızı da görebiliyorsunuz. Çok başarılı bir uygulama, kullanılmasını tavsiye ediyorum.

Her gün yeni özellikler ekliyoruz. Yakında bir barkod uygulaması getireceğiz. Bu sayede Kovid-19 pozitif tanısı olduğunda bu özellik sayesinde girilen yerler ve zamanları takip edilebilecek. Salgının yayılmasını önleme açısından kişi bazı takip çok önemli."

Koç ayrıca, video konferans uygulamaları gibi Kovid-19'la ilgili geliştirilen uygulamaların çok popüler olmaya başladığını aktararak, "Bu uygulamaların bir kısmını inceledik ve bazılarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuatlara uygun olmayan bazı noksanlıklar bulduk." dedi.

Kovid-19 ve yardım kampanyaları sonrasında özellikle oltalama saldırılarına ciddi artışlar meydana geldiğini ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen 2 ayda rapor edilmiş siber saldırı kaynakları geçen seneye nazaran 2,5 kat arttı. Kovid-19 ve yardım kampanyaları sonrasında özellikle oltalama saldırıları ne yazık ki çok artmış durumda. Araştırmalarımıza göre dünyada yaklaşık Kovid-19'la ilgili alan adlarının yüzde 30'undan fazlası sadece saldırı amacıyla kullanılıyor. Kötü niyetli kişiler bu alan adlarıyla insanların zafiyetlerini kullanmayı amaçlıyor."

"E-devlet kullanıcı odaklılığı konusunda 4. sıraya yükseldi"

Ali Taha Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle dijitalleşme anlamındaki endeks çalışmalarında da son dakika değişiklikler yapıldığını söyledi.

E-devlet gelişmişlik endeksinde ülkelerin Kovid-19 kapsamında dijital anlamda yaptıkları uygulamaların da ilk defa endeks hesaplamasına doğrudan dahil edildiğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı.

"Kovid-19 ile ilgili e-devlet üzerinden hizmet vermezsek gelişmişlik endeksinde geriye gideceğiz. Bildiğiniz üzere dijitalleşme ofisi koordinasyonunda TURKSAT ile beraber biz e-devlet kapısının işletilmesini sağlıyoruz. 2018 yılında yapılan e-devlet gelişmişlik endeksinde 193 ülke arasında 40 basamak yükselerek 27. sıraya geldik. Şu anda o sayı daha yukarıya çıktı. Çünkü çok fazla hizmetimiz var.

Burada güzel bir haber vereyim. Bu rapor daha yayımlanmadı ama birkaç haftaya yayımlanacak. Ülkemiz Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen AB 2020 e-devlet endeksi çalışmasında 36 ülke arasında e-devlet kullanıcı odaklılığı konusunda 4. sıraya yükseldi. Bir önceki değerlendirmede 24. sıradaydık. Artık bizim vatandaşımıza ulaşan bir e-devlet anlayışımızın olduğu vatandaşımız tarafından da onaylanmış olacak."