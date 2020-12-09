HAVELSAN, çeyrek asırdır kullandığı logosunu değiştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, logo değişikliği, HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve HAVELSAN yöneticilerinin katıldığı tören, HAVELSAN sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Nacar, yeni bir vizyon, strateji ve teknoloji aklının olmazsa olmazının, yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğunu kaydetti. Nacar, logo değişiminin, HAVELSAN'ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, güçlü bir kurum imajının en bilinir simgelerinden biri olan logonun önemine vurgu yaparak, "Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz." dedi.

İsmail Demir ise "Türk savunma sanayinin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN'ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkesi kutluyor, yeni logonun HAVELSAN'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



