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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 05:02 | Son Güncelleme:

Havada şarj olabilen drone geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Havada şarj olabilen drone geliyor
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza iyiyden iyiye yerleşen drone'lar, günümüzde pek çok farklı amaçla kullanılıyor. Yeni nesil drone'lar ise daha kullanışlı olacak; zira ABD'de faaliyet gösteren Sonin Hybrid isimli drone üretici, 225 km/s hıza sahip olan ve havada dahi şarj olabilen özel bir drone geliştiriyor.

Sonin Hybrid Recruit ismiyle yakında kullanıma sunulması beklenen bu özel drone'lar, son teknolojiyi kullanan yapılarıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Uzun bir batarya ömrüne sahip olan ve yaklaşık 3 saat süresince havada kalabilen Recruit, saatte 225 km hıza ulaşabiliyor.

HAVADA ŞARJ OLABİLİYOR

Ürünün öne çıkan bir diğer özelliği ise havada şarj olabilmesi. Şirketin patentini aldığı özel bir pil teknolojisi sayesinde cihaz kendini havada şarj edebiliyor. Aracın batarya ömrünün bu denli uzun olmasına sadece pil teknolojisi değil, yapısı da önemli bir rol oynuyor.

Karbon fiber gövdeye sahip olan ve hafif iskelet yapısı sayesinde pile yük bindirmeyen ürün, görüntü alma konusunda da hayli başarılı.

Havada şarj olabilen drone geliyor

30x optik zum yapabilen ve 12x de dijital zum özelliği sunan Recruit, 4K görüntü kaydı alabiliyor. Hareketli hedef izleme özelliğini de üzerinde barındıran ürün, gece görüş özellikli FLIR kamera ile projektör kullanıyor.

POLİSE VE İTFAİYEYE YARDIMA DESTEK OLACAK

Kişisel kullanımdan öte acil durumlar için kullanılması planlanan bu özel drone, polis ve itfaiye ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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