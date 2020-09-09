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BBC Türkçe
Haber Giriş: 09.09.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Hava sıcaklığı 15 dakikada 14 derece düştü, şaşkınlık yarattı

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Hava sıcaklığı 15 dakikada 14 derece düştü, şaşkınlık yarattı
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Küresel ısınmayı sıkça tartıştığımız günümüzde hava sıcaklıklarının dengesizliği de uzun süredir yakından takip ediliyor. Son olarak ABD'nin batısında sıcaklıkların 18 saatte 30 derece düşmesiyle kar uyarısı verildi.

ABD'nin iç batı bölgesinde yer alan Nevada, Utah, Wyoming ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığının bir günde 30 derece düşeceği uyarısı yapıldı.

Bu hafta içerisinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu bölgeyi Kanada üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına alacağı belirtildi. Soğuk hava dalgası, Salı günü sıcaklıkları aşağı çekerken, , kar yağışının ise Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), söz konusu eyaletlerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşabileceği, rüzgarın hızının da saatte 50 kilometreyi aşabileceği uyarısı yaptı.

NWS'in Colorado'daki meteoroloji uzmanlarından Evan Direnzo, "24 saat içerisinde rekor sıcaklıklardan karlı havaya geçiş yaptık" dedi.

Colorado'nun başkenti Denver'da Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olmuştu. Salı günü sıcaklık, 1,5 dereceye kadar düşerken, Çarşamba günü de sıfırın altına inmesi bekleniyor.

15 dakikada 14 derecelik düşüş

Diğer bazı eyaletlerde de düşüşler daha kısa sürede görüldü. Idaho eyaletinin Pocatello kentinde 15 dakikada sıcaklık 14 derece düştü. Wyoming eyaletinde de öğlen ile akşam arasındaki sıcaklık farkı 10'u aştı.

Bölgede bu kadar sert düşüşlerin görülmesinde rüzgarın yön değiştirmesi önemli rol oynuyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde, rüzgar batı ve güney yönlerinden esiyordu.

Rüzgarın Salı gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden esmeye başlamasıyla yüksek bölgelerde hava yükseldi ve genişleyerek soğumaya başladı.

Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklarda ani ve sert düşüşler görüldü.

Bu bölgede çok sık olmasa da bu tarz ani hava değişimleri daha önce de görüldü. Denver'da kayıtların tutulmaya başladığı 150 yıllık dönem içerisinde biri 1974, diğeri 1993'te olmak üzere iki kez, 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir günde yerini karlı havaya bırakmıştı.

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