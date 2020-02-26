Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilmesi planlanan hedefleme poduna yönelik mevcut yetenek ve çalışmaların paylaşılması, kullanıcıların keşif-gözetleme ve hedefleme ile ilgili ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, "Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu" geliştirmek için proje çalışmaları başlatıldı.