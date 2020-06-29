A.A.
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Hastaneler, ASELSAN'ın mobil x-Ray cihazı ile donatılacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini kaydetti.
Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.
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