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A.A.
Haber Giriş: 29.06.2020 - 06:40,Son Güncelleme:

Hastaneler, ASELSAN'ın mobil x-Ray cihazı ile donatılacak

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Hastaneler, ASELSAN'ın mobil x-Ray cihazı ile donatılacak
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini kaydetti.

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.

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