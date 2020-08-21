Hashtag nedir? 13 yıldır hayatımızda

Önce Hashtag nedir sorusunun yanıtıyla başlayalım. Hashtag, (#) sembolü ile kullanılan, boşluksuz şekilde yazılıp içeriklerin daha fazla kişiye erişmesine sağlayan söz öbeklerine verilen ad.



Dünyada ve de Türkiye’de koronavirüs tehdidi halen devam ediyor. Diğer yandan ise virüse karşı en önemli koruma aracı olan maske kullanımının ise azaldığı veya doğru maske kullanımı konusunda eksikliklerin gözlemlendiğini görüyoruz. Buna karşın, devlet yetkililerinden spor kulüplerinin, medya kanallarından ünlü ve popüler isimlere kadar birçok kamuoyu önderi niteliğinde kişi ve kurum, hem maske kullanımı çağrısı yapıyor, hem de maskelerin doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.



Maksimum kişiye ulaşabilmek için hashtag’leri kullanıyorlar, ayrıca kullanıcı adlarına da maske hashtag’leri eklediler böylece hashtag’ler daha görünür hale gelmiş oldu.

Twitter’da özellikle son dönemde #maske #masketak #maskenitak #maskenitakmesafenikoru hashtag’leri altında verilen mesajlarla, vatandaşlar maske konusunda uyarılıyor.



