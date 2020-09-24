Harry Potter: Puzzles & Spells telefonlara geldi!

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga yaptığı açıklamayla yeni oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells’in dünyanın her yanındaki oyuncuların erişimine açıldığını duyurdu. Warner Bros. lisansı altında Portkey Games tarafından geliştirilen 3’lü eşleştirme türündeki oyun bugünden itibaren Android, iOS, Amazon Kindle ve Facebook platformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Zynga’nın Oyunlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yaron Leyvand oyun hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:



“Harry Potter ilk kez sinemada gösterime girdiğinde herkes aynı kitabı okuyor, aynı filmden bahsediyor ve ortak bir deneyimi paylaşıyordu. Harry Potter: Puzzles and Spells oyunu da bu evrenin hayranlarına hem seriden akılda kalan özel anlarla hem de Büyücülük Dünyası’dan (Wizarding World) sunduğu kesitlerle eğlenceli bir deneyim yaşatacak.”

Zynga’nın Yayıncılıktan Sorumlu Genel Müdürü Bernard Kim ise yeni oyunun çıkışını şöyle değerlendirdi:



“Mobil oyunlar günümüzde, tarihleri boyunca hiç olmadığı kadar popüler ve önemli hale geldi. İnsanlar eğlenmek, rahatlamak ve başka insanlarla sosyalleşmek için oyun oynamayı tercih ediyorlar. Harry Potter: Puzzles & Spells oyuncuları da isterlerse Harry Potter evreninin büyüsü, bulmacaları ve harikaları arasında eğlenebilecek ve oluşturdukları Kulüpler aracılığıyla diğer Harry Potter hayranlarıyla tanışabilecekler.”



Harry Potter: Puzzles & Spells’de oyuncular kendilerini büyüler, espriler, renkler ve Harry Potter evreninden tanıdığımız karakterlerle dolu 3’lü eşleştirme maçlarında bulacak. Orijinal Harry Potter filmlerinin müziklerini ve seslendirmelerini içeren oyunda, Harry’nin Büyücülük Dünyası’nda (Wizarding World) geçen yolculuğunu mobil ortamda sunacak. Oyuncular ilerledikçe kazanacakları büyüler ve özel güçler aracılığıyla içinde zıplayan Çikolata Kurbağaları, uçuşan Kanatlı Anahtarlar, savaşan büyülü satranç taşları ve beklenmedik engeller ve objelerle dolu 3’lü eşleştirme bulmacalarını çözecekler.

Sihirli güçlerini yavaş yavaş ilerleten oyuncular, büyüler, güçlendirmeler ve deneyim puanları kazanarak oyun içi karakterlerini ve yeteneklerini geliştirecekler. Aynı zamanda Harry Potter serilerinde geçen olaylara dayalı Günlük Görevleri tamamlayarak birbirinden güçlü ödüller elde edebilecekler. Hogwarts’ın arkadaşlık ve dayanışmaya dayalı rekabet ortamında oyuncular diğer oyuncularla birlikte kulüplere katılabilecek ya da kendi kulüplerini kurabilecek. Böylece sosyalleşebilecek, çeşitli bulmacalar konusunda beraber strateji geliştirebilecek, hayat hakkı paylaşabilecek ve Kulüplere Özel Etkinliklerde yarışabilecekler.

Harry Potter: Puzzles & Spells tüm dünyada iOS ve Android cihazlarda çalıştığı gibi Amazon Kindle ve Facebook üzerinden de oynanabilir durumda.



