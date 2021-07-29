HarmonyOS ile akıllı cihazlarda yeni dönem başlıyor

HarmonyOS, üstün bir akıllı telefon performansı sunarken, tüm cihazlar arasında var olan engelleri ortadan kaldırarak, kullanıcıların cep telefonlarından akıllı TV'ye, akıllı arabadan giyilebilir veya herhangi bir akıllı cihaza geçmelerine olanak tanıyan bütünsel bir dijital yaşamın oluşturulmasını sağlar. Bu esneklik, herhangi bir işletim sistemi platformundaki herhangi bir kullanıcının daha önce yapabileceği bir şey değildi.

HarmonyOS, tamamen yeni kullanıcı deneyimleri sunduğu için kalabalığın arasından sıyrılıyor

HarmonyOS'u destekleyen dağıtılmış teknoloji tabanlı sistem yetenekleri, diğer platformlardan keskin bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. 5G, yapay zeka, bulut ve uç bilgi işlem yenilikleri sayesinde IoT'nin önemli bir adım atmak üzere olduğu bir dönemin içindeyiz. Her zaman iletişim için uçtan uca süreci göz önünde bulunduran Huawei, bu değişimden yararlanmak için HarmonyOS'u tasarladı.

Şu anda akıllı cihazların farklı performans ve enerji gereksinimleri, çeşitli maliyet yapıları ve “farklı dilleri” konuşmaları etkileşimi zorlaştırıyor. Ancak HarmonyOS'un entegre ve açık kaynak yapısı, onun için yazılmış her uygulamanın her tür cihazda sorunsuz çalışacağı anlamına geliyor.

Diğer işletim sistemlerinden farkı

Telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için zaten mevcut olan mobil işletim sistemleri, ancak kullanıcıların bir telefondan TV setine video akışı gibi basit senaryoları kontrol etmesine izin verse de, üçüncü taraf akıllı ev cihazlarının çoğuna kablosuz bağlantı ve özel uygulamalar olmadan kolayca bağlanmak mümkün değil. Ek yapılandırmalar olmadan zahmetsizce akışa ve cihazlar arasında geçişe izin veremiyor.



HarmonyOS tarafından sunulan dağıtılmış işletim sistemi düzeyi, diğer işletim sistemlerinin sahip olmadığı dağıtılmış girdi, cihazlar arası kontrol, akıllı senaryo farkındalığı, uyarlanabilir dağıtım ve dağıtılmış çıktı işlevlerini mümkün kılıyor. Örneğin, cihazlar arası dinamik geçiş başka işletim sistemleri tarafından desteklenmediği için, bu tür bir işlevsellik elde etmeye çalışan geliştiricilerin çok ağır bir iş yüküyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Cihazlar arası arayüz çağırma da desteklenmiyor.

Dağıtılmış bir işletim sisteminin diğer önemli faydalarından biri de dağıtık güvenlik sağlamasıdır. Huawei, TEE'yi (Güvenilir Yürütme Ortamı, Trusted Execution Environment) HarmonyOS'a uygulayarak, uygulamalar ve araçlar farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından, tüketici deneyiminin her aşamasında biyometri, ödeme bilgileri, şifreleme anahtarları ve parolalar için tam veri koruması sağlıyor.

Kullanıcılar HarmonyOS ile yalnızca kişiselleştirilmiş uygulamalara değil, aynı zamanda ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak kişiselleştirilmiş cihazlara da sahip olabilirler. Akıllı telefon donanımı değişemez, ancak diğer platformlarla aynı şekilde, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için uygulamaları indirmelerine olanak tanır. HarmonyOS ise, uygulama yeteneklerini donanımdan ayırarak, fiziksel olarak bağımsız birden çok cihazın tek bir cihazda birleşmesine izin vererek, kullanıcı deneyimini daha da ileri götürür.

HarmonyOS’un en eşsiz avantajı ise, o anda en uygun yazılım ve donanım özelliklerini esnek bir şekilde çağırabilmesi ve birleştirebilmesi, kullanıcılara hangi akıllı cihazı kullanmayı seçerlerse seçsinler sorunsuz, kusursuz bir AI deneyimi sunmasıdır. Cihazlar, optimum deneyimi sunmak için kullanım durumlarına göre tanımlanıyor.

Haziran ayındaki lansmanda tüm dünyaya tanıtılan HarmonyOS, Nesnelerin İnterneti dönemi için ideal işletim sistemi olmanın tüm bileşenlerine sahip.