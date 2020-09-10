HarmonyOS 2.0 duyuruldu: İşte Huawei'nin yeni işletim sistemi

Huawei, tüm senaryo deneyimi işletim sistemi HarmonyOS'u 2019'da duyurdu. Yazılım veriyolu, veri yönetimi ve güvenlik dahil olmak üzere mevcut dağıtılmış yeteneklerine kapsamlı bir yükseltme getiren Huawei, HarmonyOS 2.0’ı sahneye çıkardı. Şirket ayrıca, geliştiricilerin on milyonlarca yeni cihaza ve kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi de sunuyor.

En son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak olacak ve geliştiriciler emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecekler. OpenHarmony adlı açık kaynak projesi, ilk olarak 2020 yılının sonunda geliştiriciler için planlanan mobil HarmonyOS beta sürümü ile aşamalı olarak başlatılacak.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu açılış konuşmasında HarmonyOS için yol haritasını açıkladı. "Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV'ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve daha fazlası gibi 128KB-128MB IoT cihazlarına açık. Nisan 2021'de 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021'de HarmonyOS 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz” dedi.

HarmonyOS'taki dağıtım teknolojisine dayanan EMUI 11, akıllı telefonların ötesinde etkileşim sağlıyor. Akıllı cihazların HarmonyOS tabanlı IoT cihazlarıyla etkileşime girmesine izin vererek, görüntülü arama için daha büyük ekranlı bir cihazın kamerasını kullanmak da dahil olmak üzere, kullanıcılara yeni bir deneyim sunacak. Süreç, akıllı telefon ve HarmonyOS tabanlı akıllı telefon ev cihazları arasındaki temassız bağlantıyı güçlendirilerek ekran projeksiyonunu sağlıyor.



EMUI 11, gelecekte HarmonyOS'a yükseltilebilir.



