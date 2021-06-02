Harddisk nedir ve ne işe yarar? Harddisk nasıl çalışır ve özellikleri nelerdir

Harddisk, bilgisayarın sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışabilmesi için verilerin kayıt altında tutulduğu depolama aygıtıdır. Bilgisayarlardaki veriler harddisk aygıtında depolanır.

Harddisk Nedir?

Bilgisayarlarda yer alan harddisk halk arasında sabit disk olarak da bilinmektedir. Bilgisayarların en önemli parçalarından birisi olan harddisk önemli bir depolama aygıtıdır. Bilgisayarın içerisindeki tüm veriler sistemli bir şekilde harddisk içinde kayıt altında tutulur. Harddisk bilgisayar içinde bulunan tüm verilerin kalıcı bir şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir. Harddisk bilgisayardaki saklama alanı olarak bilinmektedir. Harddisk sayesinde bilgisayarda bulunan tüm veriler ve bilgiler de disk üzerine kaydedilebilir. Bu bilgiler harddisk üzerinde manyetik tabakalara da kalıcı bir şekilde kayıt edilebilir.

Harddisk Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlarda yer alan harddisk çeşitleri sayesinde gün içerisinde bilgisayarda birbirinden fazla kayıt gerçekleşebilir. Kayıtların yanı sıra bilgisayarlarda kullanılan programların kayıtları sırasında veriler ön plana çıkmaktadır. Bunun için bilgisayarın hafızasının da yüksek olmasına dikkat edilir. Harddisk sistemi sayesinde neredeyse tüm veriler kalıcı bir şekilde bilgisayarda tutulur. Bu ise daha sonra düzgün bir şekilde çalışılabilmesi için de harddisk sistemi de ön plana çıkabilir. Harddisk sistemi bilgisayarda gereken en önemli aygıtlardan bir tanesidir. Harddisk sayesinde bilgisayar da daha fazla kapasite ile çalışır.

Harddisk Nasıl Çalışılır?

Bilgisayarlarda bulunan harddisk dönen diskler üzerinde çeşitli farklı parçalardan oluşur. Sabit diskler manyetik alanı bulunan bant ile kaplanmıştır. Bilgisayarlardaki disk üzerine konumlandırılan yakın kristal kafalar da bulunuyor. Harddiskte bulunan okuma kafaları bilgilerin üzerindeki okumanın da daha yavaş çalışmasını sağlamaktadır. BU şekilde de çok etkin bir şekilde kayıt a gerçekleşebilir. Bilgisayarda bulunan harddisk sayesinde sabit bir yapı oluşturulur. Harddisk yani sabit disk kayıt altına alınan tüm verilerin de doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Harddisk Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayarlarda yer alan harddiskin bazı özellikleri bulunuyor. Verilen bilgisayarda kısa ve ya uzun süreli depolanmasını sağlayan harddisk önemli bir bilgisayar donanımıdır. Harddisk diğer bir adı ile sabit disk manyetik alanın içerisinde çalışır. Ayrıca bazı diskler havası alınmış ortamda bulunmaktadır. Harddisk çeşitlerinin içerisinde bulunan okuyucu kafalar sayesinde bilgi okuması gerçekleşir.

Harddiske bilgiler kaydedilirken de mutlaka isimlendirmeler yapılır. Böylece bilgilere belli bir konum oluşturulur. Sonrasında ise sabit disk içindeki kafalar da o konuma gider. Bu kafalar diskin üzerine oturarak bilgilerin rahat ve doğru bir şekilde okunması sağlanır. Bilgisayarda bulunan harddisklerde depolama kapasitesi en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Sabit disk de mutlaka bilgisayara uygun depolama kapasitesine sahip olur. Harddisklerde dönüş hızı da önem taşır. Bunun yanı sıra harddisklerde iz başına sektör sayısı, erişim süresi ve dahili veri transferi de uygun olmalıdır. Bilgisayardaki harddisklerde kullanılan arabirim de çok önemlidir.

Harddisk Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Harddisk çeşitleri mutlaka bilgisayar kasasının alt kısmına montaj edilmelidir. Ayrıca bağlantı uçları da kırmızı renkli uçları mutlaka birbirine de dönük olmalıdır. Bilgisayarda yer alan sabit disk için mutlaka darbelerden kaçınılması gerekmektedir. Harddiskin bulunduğu alanlarda kapakların vidaları gevşetilmemelidir. Ayrıca harddiskin kapasitenin arttırılması için de sanal olarak en az ikiye bölünmelidir. Harddisklerde jampır ayarlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerekir.