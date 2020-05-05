Hapşırmanın bilgisayar simülasyonu oluşturuldu

COVID-19 dahil olmak üzere patojenlerin yayılma yollarından biri de hapşırma. Simülasyonlar, bir kişi hapşırdığında ne olduğunu göstermek, geliştirilmekte ve dağıtılmakta olan farklı KKD'lerin ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamak ve tasarımlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.

Teknoloji firması Dassault Systèmes, hapşırmaların akış fiziğine ilişkin bilgi sağlamak adına bir hapşırmanın bilgisayar simülasyonunu oluşturmak için SIMULIA PowerFLOW simülasyon uygulamalarını kullandı.SIMULIA, havacılık ve otomotiv sektöründe, sıvı ve hava akışının dinamik simülasyonlarını oluşturmak için halihazırda yaygın olarak kullanılıyor.

SIMULIA kullanılarak oluşturulan bilimsel hapşırma simülasyonunda, ağızdan çıkan gazın hızına, ayrıca damlacık boyutuna ve dağılımına ilişkin yayınlanmış verilerden faydalanılıyor.Yapılan çalışmalar sonuncunda, gerçekçi bir hapşırma modeli oluşturuldu. Bir videoda gösterilen bu modelde, koruyucu siperlik takan bir kişinin üzerine doğru gerçekleşen hapşırma sırasında havaya saçılan farklı mukus parçacıklarının izlediği yol ve hava akımına kapılan küçük parçacıkların nasıl siperliğin arkasına geçerek siperliği takan kişinin yakınına geldiği gözlenebiliyor.



Etkili hesaplamalara dayanan simülasyonlar, siperliğin uzunluğunu, genişliğini ve bireyler arasındaki mesafeyi de dikkate alan tasarım olanaklarının hızlı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyor.

Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE Lab’i, 3DEXPERIENCE platformunda sorunlara yönelik ve salgın sürecinde yerel hastanelere fayda sağlayabilecek çözümler sunmak için hızlı bir şekilde kaynak sağlamak, değerlendirme aşamalarını tamamlamak, mühendislik ve tasarım çalışmalarını gerçekleştirmek ve üretime geçmek adına simülasyon uzmanları da dahil olmak üzere tasarımcılardan, mühendislerden, bilim insanlarından, üreticilerden ve diğer paydaşlardan toplanan iş birliği temelli kolektif bilgiden yararlanan çok sayıda girişime öncülük etti.