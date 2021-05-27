Hangouts Nedir, Nasıl Kullanılır? Google Hangouts İle Nasıl Görüntülü Görüşme Yapılır?

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile iş dünyasına ve pek çok şirkete uzaktan çalışma sistemi getirildi. Bu sayede pek çok şirket, çalışanlarına evden çalışma izni verdi. Bunun sonucunda da toplantılar da online olarak gerçekleştirilmeye başladı. Dolayısıyla da çeşitli iletişim uygulamaları da önem kazanmaya başladı.

Hangouts Nedir?

Son yıllarda ücretsiz ve işlevsel iletişim uygulamaları arasında Google Hangouts ön plana çıkar. Google Hangouts ile görüntülü görüşmenin yanı sıra mesajlaşma da yapabiliyorsunuz. Hangouts, dünyanın neresinde olursanız olun iş arkadaşlarınızla sürekli olarak bağlantıda kalmanızı sağlayor ve web tarayıcı üzerinden bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Hangouts Nasıl Kullanılır?

Hangouts’u PC, Mac gibi cihazlar fark etmeksizin istediğiniz her bilgisayardan Google hesabınız ile kolaylıkla giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Hangouts'un mobil uygulaması da bulunuyor. Bu nedenle de ücretsiz bir şekilde Hangouts'u indirerek iPhone ve Android telefonunuzdan da Hangouts’u kullanmaya başlayabilirsiniz. Google Hangouts’da oturum açmak için tarayıcınızda https://hangouts.google.com sayfasını açmanız gerekir. Google hesabınıza henüz giriş yapmadıysanız oturum açmak için bunu yapmanız gerekiyor.

Giriş yapmadan de sohbetlere istediğiniz gibi katılabiliyorsunuz. Alternatif olarak, Hangouts’u kullanmanın bir diğer yolu ise, aynı şekilde çalışan Chrome tarayıcı uzantısını kullanmaktan geçiyor. Google Hangouts mobil cihazlarda da kolaylıkla kullanılabiliyor. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde kullanılmak için uyumlu olan Hangouts'u kullanmak için mobil uygulaması ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Google Hangouts ile Nasıl Görüntülü Görüşme Yapılır?

Görüntülü görüşme yapabilmek için "görüntülü görüşme" simgesine tıklamanız gerekir. Bunun için ayrı bir pencere açılır. Kişileri Davet Et iletişim butonunda, iletişim kurmak istediğiniz kişi ya da kişilerin e-posta adresini ya da adını yazarak aşağıda açılan menüden bunlara tıklamanız gerekiyor. Ardından yeşil Davet Et butonuna tıklamanız gerekir. "Alıcı ya da alıcılar" çağrı gönderdiğiniz konusunda uyarılır ve bunun sonucunda cevaplamayı kabul eder ya da reddetmeyi seçerler.