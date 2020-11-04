Hangisi daha iyi: Kirin 9000 mi Snapdragon 875 mi?

Qualcomm'un en yeni mobil işlemcisi olan Snapdragon 875, Aralık ayında resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte mobil cihazlarda kendine yer bulmaya başlayacak ve pek çok amiral telefona güç verecek. Huawei'nin Kirin 9000 işlemcisi ise geçtiğimiz haftalarda duyurulan Huawei Mate 40 serisinde dikkatleri üzerine çekti.

İki işlemci de oldukça iddialı ve kullanıcılar hangisinin bir adım önde olduğunu merak ediyor.

Qualcomm, yeni işlemcisini henüz duyurmadığı için özellikleri net olarak bilinmiyor. Ancak bu yeni işlemci Kyro 865 çekirdekleri üzerine kuruluyor ve 1.250 GFLOPS gücünde Adreno 660 GPU taşıyor. Qualcomm X60 5G modemi entegre taşıyacağı da söylenen iddialı işlemci, Adreno 665 VPU, Adreno 1.095 DPU ve Spectra 580 ISP ile karşımıza çıkıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisine göre yüzde 25 daha hızlı bir yapıda olan yeni işlemci, AnTuTu testinden de 847 bin puan almış durumda.

Huawei Mate 40 serisinde göze çarpan Kirin 9000 ise Huawei'nin geliştirdiği işlemci serisinin son ürünü olma özelliğine sahip. 5 nm üretim sürecinden çıkan yeni nesil Kirin 9000 işlemciden alıyor. Bu 5G entegre olarak çalışan ilk 5 nm işlemci, 15.3 milyar transistöre sahip ve Huawei’ye göre en yakın rakibinden yüzde 30 daha fazla transistör barındırıyor. Tam 24 çekirdekli Mali-G78 GPU ile benzersiz oyun keyfi getiren Kirin 9000, performans konusunda çok iddialı görünüyor.

Peki bu iki işlemciden hangisi daha iyi? Bu sonuca ulaşmak şu an için zor olsa da; Snapragon 875'in pek çok açıdan Kirin 9000'den önde olduğu belirtiliyor. Ancak iki işlemci arasında büyük farklar bulunmuyor. Çinli performans kıyaslama platformu Master Lu'ya göre Kirin 9000 işlemci 875 bin puan alırken, Snapdragon 875 işlemci 899 bin seviyesine çıkıyor. Yani Snapdragon 875 burada da önde.



