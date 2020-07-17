Hangisi daha hızlı? Apple A14 mü Snapdragon 865 Plus mı?

Apple, planlanan takviminde bir değişikliğe gitmezse Eylül ayında 4 farklı iPhone 12 modelini gün yüzüne çıkaracak. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimleriyle gelmesi beklenen bu telefonlara güç verecek işlemci ise Apple A14 olacak. Bu işlemci, Apple'ın bugüne dek geliştirdiği en güçlü işlemci olma özelliğini taşıyor.

Qualcomm ise geçtiğimiz günlerde Snapdragon 865 Plus işlemcisini duyurmuştu. 3.1 GHz'in üzerinde saat frekansı olan bu 7nm'lik işlemci ile Apple A14 yan yana geldiğinde akıllara tek soru geliyor: Hangisi daha hızlı?

Apple A14'ün hem Apple A13'ten hem de Qualcomm'un Snapdragon Snapdragon 865 Plus işlemciden yüzde 15 oranında daha hızlı olacağı ve yüzde 30 oranında daha az enerji tüketeceği konuşuluyor.

iPhone'larda Apple A14 işlemci ile sağlanacak performans artışı özellikle de artırılmış gerçeklik yani AR alanında önemli bir adım olacak. Bu sayede iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacak LiDAR sensörlerinin önü açılıyor.



