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Teknoloji
Haber Giriş: 03.08.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Halo Infinite multiplayer modu bedava olacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Halo Infinite multiplayer modu bedava olacak
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Microsoft'un uzun süredir beklenen amiral oyunlarından Halo Infinite'ten oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. Oyunun multiplay modunun ücretsiz olacağı ortaya çıktı.

Yazılım devi Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Halo Infinite multiplayer modunun ücretsiz olacağının altını çizerken, diğer yandan oyunun 120fps desteğine sahip olacağını vurguladı.

Xbox ve PC oyuncularının uzun süredir beklediği Halo Infinite, azaltılan oyun yükleme süreleriyle de oyuncuları sevindirecek.

343 Industries'in beklenen oyunu Halo Infinite'tan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde bir fragman da geldi. 8 dakikalık bu uzun videoda Master Chief ile birlikte düşmanlara karşı mücadeleye tanıklık ediyoruz.

Fragmana aşağıdaki YouTube bağlantısından ulaşabilirsiniz:

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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