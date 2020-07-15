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Teknoloji
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Halo 3 PC sürümü satışa çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Halo 3 PC sürümü satışa çıktı
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Beklendiği gibi orjinal üçlemenin son halkası olan Halo 3'ün PC sürümü satışa sunuldu.

Halo 3 bu kez PC oyuncularıyla buluştu. Eleştirmenlerden ve oyunculardan yüksek puanları toplayan ve Halo serisinin en dikkat çeken oyunu olmayı başaran Halo 3, aslında oldukça eski bir oyun. Halo 3, 2007 yılında Xbox 360 konsolu için satışa sunulmuştu. Şimdi ise yenilenen grafikleriyle PC'lere geldi.

Halo 3, oyunculara sunulduktan sonra PC’deki The Master Chief Collection’da Halo: Reach, Halo Combat Evolved ve Halo 2’nin arasına katılmış olacak. Daha sonrasında gelecek olan Halo 3: ODST ve Halo 4 ile birlikte paket tamamlanmış olacak. Şu an için tüm bu oyunlar Xbox One’da MCC vasıtasıyla oynanabiliyor.

Gelelim Halo 3'ün sistem gereksinimlerine:

İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i7-975 | AMD A12-9800 APU
Bellek: 2 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 | Radeon R7 Graphics
Depolama: 55 GB

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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