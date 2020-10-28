Halka açık Wi-Fi kullanmayın, VPN kullanımını zorunlu kılın

Siber saldırılar sadece dış kaynaklardan gerçekleşmiyor. Kimi zaman bir hackerin işlerini kolaylaştırabilecek bir şirket çalışanı, değerli verileri sızdırabiliyor. Ortalama olarak bir şirket içi tehdidin maliyeti şirketlere 10 milyon doların üzerinde gerçekleşebiliyor. Amerika’da gerçekleştirilen bir anket araştırması da şirket içi tehditlerin hala ciddi zararlara neden olduğunu gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde birçok şirketin siber güvenliklerinde zafiyetler göstermesinin şirket içi tehditlerden kaynaklanan saldırıların da artışını tetiklediğini ifade eden Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, iç tehditlere karşı şirketlerin uygulaması gereken siber güvenlik politikalarını açıklıyor.

1. Geçici değil, kalıcı bir uzaktan çalışma politikası oluşturun. Başlangıç noktası olarak şirketler, şirket ağlarının ve verilerinin güvenliğini doğrudan ele alan güçlü, kapsamlı bir uzaktan çalışma politikası uygulamalıdır. Sağlam bir uzaktan çalışma politikası oluşturmak, içeriden gelen tehditlerle, özellikle de dikkatsizlik veya ihmalden kaynaklananlarla mücadele etmenin basit ama etkili bir yoludur.

2. VPN kullanımını ya da MFA’yı çalışanlara zorunlu kılın. Şirket çalışanlarının uzaktan kurumsal ağlara bağlanmasında gerekli önlemlerin alınması veri güvenliği için önem arz ediyor. Özellikle VPN, çok faktörlü kimlik doğrulama ve şifre yöneticisi gibi verileri güvende tutacak ve ağlardan veri sızıntısını engelleyebilecek çözümlerin çalışan cihazlarında mutlaka bulunmalı.

3. Halka açık Wi-Fi kullanımının önüne geçin. Önemli şirket verilerine korumasız Wi-Fi ağlarından bağlanmak, hackerlere özel davetiye çıkarmak gibi duruyor. Güvenli olmayan ve herkesin erişebileceği ağlar üzerinden şirket verilerine erişimin gerçekleşmemesinin önüne geçilmeli.

4. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı çalışanları eğitin. Uzaktan çalışma döneminde iç tehditleri belki de saldırıya dönüştüren en önemli unsuru sosyal mühendislik çalışmaları oluşturuyor. Kimlik avı, kötü amaçlı yazılım saldırılarına korunmasız cihazlarda ve dikkatsiz çalışanlar üzerinde uygulayan hackerler, kolay ve kazançlı bir siber saldırı gerçekleştiriyor. Şirket çalışanlarının webinarlar üzerinden bu konulara dair eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor.

5. Çalışanlarınızı izleyin. Çalışanların izlenmesi, etkili bir içeriden gelen tehdit riski azaltma savunmasının önemli bileşenidir. Şirketler, çalışanların elektronik verileri kullanımını, özellikle veriler şirketin ağından çekiliyorsa, olağandışı faaliyetlere karşı izlemelidir. Veri izleme, yalnızca veri sızıntılarını meydana geldiklerinde tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanları şirket verilerine erişirken veya bunları kullanırken gereksiz riskler almaktan caydırabiliyor.

6. Erişim kısıtlamaları ve kontrolünü sıkı tutun. Şirketler, çalışanlara yalnızca iş görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli olan asgari düzeyde erişim veya ayrıcalık tanıyarak "en az ayrıcalık" ilkesini uygulamalıdır. Benzer şekilde, şirketler çalışanların veri erişim haklarını düzenli olarak gözden geçirmeli ve artık kullanımda olmayan veya çalışanların iş sorumluluklarını yerine getirmek için artık ihtiyaç duyulmayan verilere veya hesaplara erişimlerini sonlandırmalıdır.



