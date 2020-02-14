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Teknoloji
Haber Giriş: 14.02.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

Haftanın en popüler mobil oyunları

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Haftanın en popüler mobil oyunları
Fotoğraf: iStock

Google Play Store ve App Store'da milyonlarca uygulama var ve bu uygulamaların azımsanmayacak bir kısmı ise oyunlardan oluşuyor. İşte bu haftanın en dikkat çeken mobil oyunları...

Brutal Age: Horde Invasion

Oldukça sürükleyici bir oyun olan Brutal Age: Horde Invasion'da ilk çağlardaki kabilenizi ayakta tutmanız gerekiyor. Kabilenizi büyütme ve topraklarınızı geliştirebileceğiniz oyun oldukça sürükleyici.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, farklı otomobillerle ve dünyanın farklı mekanlarında oynanabilen bir araba yarışı. Gameloft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, zaman geçirmek için iyi bir alternatif.

Hustle Castle

Ortaçağ konseptinde bir strateji oyunu olan Hustle Castle, kendi kalenizi kurup yönetme şansı veriyor.

Shadowgun War Games

Oldukça farklı bir grafik sunan Shadowgun War Games, ücretsiz bir oyun. 3 boyutlu görsellerin olduğu oyunda kendi stratejinizi uygulamalısınız.

Bridge Constructor

Bu oyun çok basit bir kurala sahip. Derin vadilerin ve nehirlerin üzerine köprüler inşa edip dayanıklı olup olmadığını görün.

 

 

 

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