Haftanın en iyi mobil oyunları

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Call of Duty Mobil

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Call of Duty Mobil, Android ve iOS için de özel olarak geliştirildi. Oldukça sürükleyici olan oyunda yapmanız gereken hayatta kalmaya çalışmak.

Overdrive City

Kendi özel tasarım aracınızı oluşturup, yarışmalara katılın. Keyifli bir vakit geçirebileceğiniz Overdrive City'i arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz.

The Sims Mobil

Electronic Arts tarafından geliştirilen Sims Mobile, dilediğiniz gibi bir karakter oluşturma, ev inşa etme ve aile kurabilme gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Ücretsiz olarak oynanan oyunda Sims'lerinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Zaman geçirmek için oldukça iyi bir alternatif.

Sonic Runners Adventure

Sonic runner adventure, eğlenceli bir koşu oyunu. Görsel olarak da beğeneceğiniz oyunda çeşitli hedefleri ve seviyeleri geçerek zümrütleri toplamalısınız.

Words Of Wonders: Harf Bulmaca

Words Of Wonders'da kelimeleri bularak dünyadan farklı manzaraların kilidini açmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken verilen harflerden yola çıkarak doğru kelimeyi bulmak.