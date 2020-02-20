Haftanın en iyi mobil oyunları
Google Play Store ve App Store'da milyonlarca uygulama var ve bu uygulamaların azımsanmayacak bir kısmı ise oyunlardan oluşuyor. İşte bu haftanın en dikkat çeken mobil oyunları...
Call of Duty Mobil
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Call of Duty Mobil, Android ve iOS için de özel olarak geliştirildi. Oldukça sürükleyici olan oyunda yapmanız gereken hayatta kalmaya çalışmak.
Overdrive City
Kendi özel tasarım aracınızı oluşturup, yarışmalara katılın. Keyifli bir vakit geçirebileceğiniz Overdrive City'i arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz.
The Sims Mobil
Electronic Arts tarafından geliştirilen Sims Mobile, dilediğiniz gibi bir karakter oluşturma, ev inşa etme ve aile kurabilme gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Ücretsiz olarak oynanan oyunda Sims'lerinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Zaman geçirmek için oldukça iyi bir alternatif.
Sonic Runners Adventure
Sonic runner adventure, eğlenceli bir koşu oyunu. Görsel olarak da beğeneceğiniz oyunda çeşitli hedefleri ve seviyeleri geçerek zümrütleri toplamalısınız.
Words Of Wonders: Harf Bulmaca
Words Of Wonders'da kelimeleri bularak dünyadan farklı manzaraların kilidini açmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken verilen harflerden yola çıkarak doğru kelimeyi bulmak.
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