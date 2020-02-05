Haftanın çıkış yapan en iyi mobil oyunları

SimCity BuildIt



SimCity oyunları Amerikalı belediye başkanlarının bile strateji geliştirmek için oynadığı sevilen bir PC oyunu olarak biliniyor. The Sims serisini geliştiren Maxis şirketi tarafından geliştirilen ve EA Games tarafından yayınlanan SimCity Buildlt, oynayanlara koca bir şehri yönetme şansı veriyor.



High Raisers



Bu oyunda kural oldukça basit. Karakterinizle her dokunuşta duvarları aşarak katları çıkıyorsunuz ve amacınız en yükseğe çıkabilmek.



Concrete Jungle



Ücretli satılan bu oyunda ise bulmacalar eşliğinde kendi şehrini kuruyor, planlamasını yapıyorsunuz. Oldukça detaylı bir arayüz sunan oyun, zaman geçirmek için iyi bir alternatif.



Smash Cops Heat



Neredeyse 5 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Smash Cops Heat, yıllar öncesinin GTA 2'sini andıran bir aksiyon oyunu... Trafiğe giriyor, araçlara çarpıyor ve polislerden köşe bucak kaçıyorsunuz.



Mini Metro



Mini Metro, şehrin altına metro hattı döşemenizi ve en iyi alt yapıyı oluşturmanızı sağlıyor.









