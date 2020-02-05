MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHaftanın çıkış yapan en iyi mobil oyunları
GeriTeknoloji Haftanın çıkış yapan en iyi mobil oyunları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 05.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Haftanın çıkış yapan en iyi mobil oyunları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftanın çıkış yapan en iyi mobil oyunları

Google Play Store ve App Store'da milyonlarca uygulama var ve bu uygulamaların azımsanmayacak bir kısmı ise oyunlardan oluşuyor. İşte bu haftanın en dikkat çeken mobil oyunları...

SimCity BuildIt

SimCity oyunları Amerikalı belediye başkanlarının bile strateji geliştirmek için oynadığı sevilen bir PC oyunu olarak biliniyor. The Sims serisini geliştiren Maxis şirketi tarafından geliştirilen ve EA Games tarafından yayınlanan SimCity Buildlt, oynayanlara koca bir şehri yönetme şansı veriyor.

High Raisers

Bu oyunda kural oldukça basit. Karakterinizle her dokunuşta duvarları aşarak katları çıkıyorsunuz ve amacınız en yükseğe çıkabilmek. 

Concrete Jungle

Ücretli satılan bu oyunda ise bulmacalar eşliğinde kendi şehrini kuruyor, planlamasını yapıyorsunuz. Oldukça detaylı bir arayüz sunan oyun, zaman geçirmek için iyi bir alternatif.

Smash Cops Heat

Neredeyse 5 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Smash Cops Heat, yıllar öncesinin GTA 2'sini andıran bir aksiyon oyunu... Trafiğe giriyor, araçlara çarpıyor ve polislerden köşe bucak kaçıyorsunuz. 

Mini Metro

Mini Metro, şehrin altına metro hattı döşemenizi ve en iyi alt yapıyı oluşturmanızı sağlıyor. 




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle