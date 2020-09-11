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A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:17 | Son Güncelleme:

'HackZeugma'daki bayrak yarışında 10 takım şampiyonluk için yarışacak

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'HackZeugma'daki bayrak yarışında 10 takım şampiyonluk için yarışacak
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, bu sene HackZeugma Bayrak Yarışı'nda, birçok kritik altyapıda kullanılan endüstriyel kontrol sistemleri siber güvenliğinin, saldırı senaryoları kapsamında ele alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, yeni çağın en önemli sorunlarından biri niteliğindeki siber güvenlik meselesinin, vatandaşların da önem vermesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren etkinliği Teknofest kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde geçen yıl Hackİstanbul yarışmasının gerçekleştirildiğini anımsatan Koç, bu yıl ise etkinliğin Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı yarışmaya HackZeugma adının verildiğini bildirdi.

Koç, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle HackZeugma Bayrak Yarışı'nın çevrim içi ortama taşındığı bilgisini vererek, "HackZeugma Bayrak Yarışı'nın finali 26 Eylül'de gerçekleştirilecek. Takımlar, bu sene salgın sebebiyle çevrimiçi yapılacak finalde şampiyon olmak için yarışacak." dedi.

10 takım şampiyonluk için yarışacak

Bu yıl HackZeugma Bayrak Yarışı'nda, son yılların en önemli meselelerinden biri olan "Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) Siber Güvenliği" konusunun ana tema olarak belirlendiğine işaret eden Koç, "Yarışmada barajlardan fabrikalara, havaalanlarından nükleer santrallere kadar birçok kritik altyapıda kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliği, gerçek hayatta karşılaşılabilecek saldırı senaryoları kapsamında ele alınacak." diye konuştu.

Finalistlerin şampiyon olmak ve büyük ödülü almak için dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş siber saldırı simülasyonlarıyla yeteneklerinin sınırlarını zorlayacaklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen HackZeugma Bayrak Yarışı'nın ön elemesine bu yıl 32 ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı katıldı. Çekişmeli geçen ön eleme sonrası 12 ülkeden 201 yarışmacı yarı finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan 10 takım şimdi şampiyonluk için yarışacak."

Koç, yarışmaya dair detaylı bilgilerin "www.hackzeugma.com" adresinden takip edilebileceğini belirtti.

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