Hacker'ların ücretsiz 'Netflix' oyununa aman dikkat!

WhatsApp ve sosyal medya mecraları ile yayılan bu mesaj, alıcıları hemen harekete geçirmek ve mesaja iliştirilen linke hızlıca kurban çekmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılara gönderilen mesaj şöyle;

“Dünya çapında Koronavirüs pandemisi nedeniyle Netflix, evde kaldığınız süre boyunca ücretsiz üyelik veriyor. Linke hemen tıklayın çünkü bu ücretsiz üyeliği kazanma hakkı hemen bitecektir.”

Olaya şüpheci bakmayan kullanıcıları tuzağa düşürmek adına “netflix-usa.net” internet sitesi kullanılıyor ancak bu domain, yaklaşık bir hafta önce bu durumu fırsat bilen bir dolandırıcı tarafından açılmış. Her ne kadar alan adı gerçek olmasa da bu durumdan yararlanmak ve ücretsiz üyelik almak isteyen kullanıcılar için bağlantıya tıklamak cazip bir fikir gibi görünebilir ve sitenin tasarımına inanabilirler.

Web sitesine giriş yapıldıktan sonra site, bedava üyelik “kazanmak” isteyen kullanıcılara Covid-19 virüsü ile nasıl mücadele ettikleri hakkında birkaç soru sorduktan sonra “ücretsiz üyelik” için bu mesajı 10 farklı kişi ile WhatsApp veya çeşitli iletişim kanallarından tanıdıkları ile paylaşmalarını talep ediyor. Bahsi geçen sahte mesajı ücretsiz üyelik almak adına başkalarına yönlendirdiğinizde, yönlendirdiğiniz kişilerin de dolandırıcıların eline düşmesine neden oluyorsunuz.

Netflix Henüz Ücretsiz Üyelik Sunmuyor

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, yayılan mesajdan faydalanan dolandırıcılar linke tıklayan kullanıcıları başka iletişim yolları ile dolandırmaya çalışabilir, kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya ikna edebilir veya kötü amaçlı bir yazılım indirmek için manipüle edebilir.

Her ne kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı siteler bu tarz ücretsiz üyelikler veya kampanyalar sunsa da Netflix şimdilik onlardan biri değil.