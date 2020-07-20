Uzmanlar, TÃ¼rkiyeâ€™de siber saldÄ±rÄ±larÄ±n en Ã§ok Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkat Ã§ekiyor. Åžirketin tehdit laboratuvarÄ±ndan elde edilen verilere gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸen kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n %17,7â€™si Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸirken, aÄŸ saldÄ±rÄ±larÄ±nda ise hackerlerin en favori gÃ¼nÃ¼ Cuma. Hackerlerin en Ã§ok Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tercih etmesini deÄŸerlendiren ÅŸirketin TÃ¼rkiye ve Yunanistan Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf Evmez, ÅŸirketlerin hafta baÅŸÄ±ndan baÅŸlayan ve ortasÄ±na kadar sÃ¼ren yoÄŸunluÄŸundan faydalanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, geliÅŸmiÅŸ gÃ¼venlik koruma dÃ¼zeyine sahip olmayan ÅŸirketleri uyarÄ±yor.

Siber gÃ¼venlik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n her gÃ¼nÃ¼ bir diÄŸer gÃ¼nden farklÄ± olsa da uzmanlara gÃ¶re, hackerler belirli gÃ¼nlere Ã¶zellikle yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Hackerlerin en Ã§ok hangi gÃ¼n saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi, ÅŸirketlere en Ã§ok hangi saldÄ±rÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin ÅŸirketler ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Yusuf Evmez, TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zellikle Ã‡arÅŸamba gÃ¼nlerinin hackerler iÃ§in Ã§ok yoÄŸun geÃ§tiÄŸini ve kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n en Ã§ok o gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§iziyor. Ä°lk 6 ayda 213.549 adet kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã‡arÅŸamba gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirten Evmez, hackerlerin hafta sonlarÄ±nÄ± sakin geÃ§irdiÄŸini ve saldÄ±rÄ± dÃ¼zeylerini azalttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor.Â

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ÅžÄ°RKETLERÄ°N YOÄžUNLUKLARINA GÃ–RE SALDIRIYORLARÂ

Hackerler iÃ§in saldÄ±rÄ± sistemlerinde hedeflerine koyduklarÄ± ÅŸirketlerin yoÄŸunluklarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. YoÄŸun tempoda haftaya baÅŸlayan ÅŸirketlerin Ã‡arÅŸamba gÃ¼nlerinde yÃ¼ksek noktaya ulaÅŸan siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼cadele ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GeliÅŸmiÅŸ siber gÃ¼venlik Ã§Ã¶zÃ¼mlerine sahip olmayan ÅŸirketlerin bu durumda daha da zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yusuf Evmez, zayÄ±f siber gÃ¼venliÄŸe sahip olan ÅŸirketlerin hedef tahtasÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, yoÄŸun saldÄ±rÄ± gÃ¼nlerinde de bÃ¼yÃ¼k kayÄ±plar yaÅŸayabilecekleri konusunda uyarÄ±yor.



