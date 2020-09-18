Hacker'lar koronavirüs salgınını fırsat bilip saldırı düzenliyor

Siber rgüvenlik uzmanları, Eylül ayının ilk iki haftasında Anubis Truva Atı (Trojan-Banker.AndroidOS. Anubis) tarafından yapılan toplu SMS mesaj gönderimlerini tespit etti. Mesaj şu şekilde yollanıyor:



"1000 TL ANINDA PANDEMİ DESTEK ÜCRETİ TÜM VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ TANIMLANMIŞTIR *bağlantı adresi*”.



Kullanıcı bağlantıya tıkladığında, koronavirüs vesilesiyle Sağlık Bakanlığı adına Türk ailelerine ücretsiz destek sunduğunu iddia eden bir web sitesine giriyor. Burada mali yardıma başvurmak için kullanıcıdan bir uygulama indirmesi isteniyor ki, bu Anubis Android Bankacılık Truva Atından başkası değil. Kaspersky uzmanları, yılın başından bu yana Anubis Truva Atı ile karşılaşan Türk kullanıcıların sayısının 2019'un aynı dönemine göre 3 kattan fazla arttığına dikkat çekiyor.

Anubis Truva Atı ilk kez bundan birkaç yıl önce görüldü. Söz konusu Truva Atları, kullanıcıların meşru hizmetleri taklit eden kötü amaçlı yazılımları indirmelerini sağlamak için sosyal mühendislik ve kimlik avı kampanyalarına başvuruyor. Truva Atı indirilip çalıştırıldıktan sonra şunları yapabiliyor:

SMS mesajlarının gönderilmesi, alınması ve silinmesi

Kişi listelerinin ve hesap bilgilerinin çalınması

Web sitelerinin açılması

Mobil cihazda depolanan dosyaların şifrelenmesi

Ekran görüntülerinin alınması ve ses dosyalarının kaydedilmesi

Tuş vuruşlarının izlenmesi

Bankacılık uygulamalarında kullanıcının kimlik bilgilerini çalmak için sahte giriş sayfalarının gösterilmesi

Kötü Amaçlı Yazılım Analisti Alexander Eremin, "Siber suçlular, kimlik avı saldırıları başlatarak ve koronavirüs temalı kötü amaçlı yazılımlar hazırlayarak koronavirüs krizinden aylarca yararlanmaya çalıştı” diyor. “Pandemiden yararlanmaya çalışan bir bankacılık Truva Atını ilk kez görmüyoruz. Android kullanıcılarını şu ara özellikle tetikte olmaya davet ediyoruz. Açılır pencereler, tanıdık olmayan web sayfaları ve koronavirüs hakkındaki gelişigüzel mesajlar her zaman şüpheyle karşılanmalıdır. Ayrıca, kullanıcıları ücretsiz olarak bir şeyler veren iyimser tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

Anubis ve benzeri kötü amaçlı yazılımında korunmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor: