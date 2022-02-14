Hack to the Future’da final heyecanı sona erdi

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89 gençten oluşan 33 takımın yarıştığı etkinlikte 4-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi hackathon maratonunun ardından 10 takım finale kaldı. 11 Şubat günü VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ve Metaverse’te de takip edilebilen kapanış etkinliğinde gerçekleştirilen jüri sunumları sonucunda da kazananlar belli oldu.

Dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ana temalarında geliştirdikleri projelerle finale kalan takımların projeleri jüri tarafından takım yetkinliği, özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, tasarım, ticarileşme/ölçeklenme, sunum yapılabilirlik, sosyal fayda ve prototip kriterlerine göre değerlendirildi.

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Kapanış etkinliğinde gençlere hitap eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Dijital gelecekte gençlerimizin kendilerine yer edinmesi için bu alanda deneyim kazanmasının önemli olduğunu düşünerek yola çıktık. Şimdi üçüncü yıla girdik. Ve şunu net olarak görüyoruz: Hack to the Future etkinliğimiz gençlerin daha geniş ufuklara açılması için fırsat sunarken, bizlere de enerjimizi yenileme imkanı sağlıyor.”

Kazananlar

Hack to the Future’da kazanan projeler şöyle:

Büyük ödül olan En İyi MVP Ödülü, sürdürülebilir dünya için bir dijital oyunlar platformu projesi olan Metagreen çözümleriyle Greencodia takımına verildi.

En İyi Sosyal Girişim Ödülü, çiftçiler için bir finansal ajanda olan+ VakıfBank ETA uygulamasıyla ETA takımının oldu.

En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü, Akıllı Kontratlar çözümü ile Pakt takımına verildi. Akıllı Kontratlar, ürün hizmet ya da para ödemelerini güvenli ve hızlı bir şekilde açık bankacılık API’lerini kullanarak akıllı sözleşmelere dönüştüren bir hizmet sağlayıcı olarak tasarlandı.

En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü Yampy takımının oldu. Yampy, farklı hedef kitlelerin beklentilerine, ihtiyaçlarına ve dijital okuryazarlık seviyelerine göre sunulan kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi geliştirdi.

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En Global Çözüm Ödülüne, Bankee adıyla bankacılıkta yeni nesil bir oyunlaştırma deneyimi geliştiren N^2 takımı layık görüldü.

En İyi MVP ödülünü kazanan takım 25.000 TL’nin sahibi olurken, diğer kazanan takımlar 15.000 TL ödül kazandı. Ayrıca finale kalan tüm takımlara 5.000 TL teşvik ödülünün sahibi oldu.