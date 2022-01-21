“Hack to the Future” ile geleceği kodlama maratonu için başvurular uzatıldı

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“Dijital kolaylaştırır” yaklaşımıyla sektöründe öncülük üstlenen VakıfBank’ın, üçüncü kez gerçekleştireceği “Hack to the Future” etkinliğine başvuru süreci devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirilecek.

4-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek hackathon’un proje geliştirme aşaması çevrimiçi platformda yürütülecek. Finale kalan projelerin sahipleri ise sunumlarını gerçekleştirmek için fiziksel olarak jüri karşısına çıkacak.

Dereceye girenleri ödüller bekliyor

Son başvuru tarihi 28 Ocak olarak güncellenen hackkathon’da gençler bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandıkları fikirlerini hacktothefuture.com.tr adresinden başvurarak gösterebiliyor. Yarışmada dereceye girenleri toplamda 85 bin TL ödül bekliyor.

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Yarışmaya katılacak ekipler, bu yılın ana temaları olan dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi fikirler geliştirerek, projelendirecek. İlk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlanarak üretilmiş olması istenen fikirler, bilgi ve bilişim teknolojileri, dijital çözümler, finans, girişimcilik gibi alanlarda uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.