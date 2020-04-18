H1Z1 Sistem Gereksinimleri Neler? H1İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Profesyonel zombi temalı hayatta kalma oyunu olan H1Z1 oyunu çoğu kişi tarafından çok sevilen oyunlardan birisidir. Fakat bu oyun için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

H1Z1 oyunu içerisinde oyunculara verilen birçok görev bulunur. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için birçok önlem alınması gerekmektedir. Oyun içerisinde oyuncuların karşılarına zombiler çıkmaktadır. Zombiler ile mücadele edilerek oyun oynanmaktadır.

H1Z1 Sistem Gereksinimleri

H1Z1 oyununun oynanabilmesi için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. H1Z1 sistem gereksinimleri önerilen gereksinim ve minimum gereksinim olarak iki farklı şekilde açıklanmaktadır. H1Z1 oyunu minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmaktadır.

- Ram 4 GB olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 275 veya daha iyisi olmalıdır.

- DirectX 10.1 olmalıdır.

- HDD 20 GB olmalıdır.

- İşletim Sistemi Windows 7 (64 bit) olmalıdır.

- İşlemcisi Intel i3 Dual-Core olmalıdır.

H1Z1 oyunu önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- Ram 8 GB olmalıdır.

- Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 560 ve AMD HD 6870 veya üstü olmalıdır.

- DirectX 10 veya üstü olmalıdır.

- HDD 20 GB olmalıdır.

- İşletim Sistemi Windows 7 (64 bit) veya üzeri olmalıdır.

- İşlemcisi Intel i5 ve AMD Phenom II X6 veya üstü olmalıdır.