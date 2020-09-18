Güvenlik uzmanları şirket sahipleriyle yakın temasta olmalı

Küresel pandemiyle birlikte evden çalışan, internetten alışveriş yapan ve interneti geçmişe göre çok daha fazla kullanan kişi sayısında çok büyük bir artış gözlemleniyor. Evlerde olmak birçok avantajı beraberinde getirse de bazı risklere karşı çalışanların ve şirket yöneticilerinin dikkatli olması gerekiyor.



Kaspersky'ın yaptığı araştırma, pandemi döneminde DDoS saldırılarının 2020'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 arttığını belirtirken, FBI da Siber Birimi'ne gelen siber saldırı şikayetinin yüzde 400 arttığını açıkladı. Microsoft'un paylaştığı verilere göre siber saldırganların oltalama ve sosyal mühendislik denemeleriyle sistemlere sızdığı COVID-19 temalı saldırıların sayısı sadece Amerika'da günde 20.000 ile 30.000 seviyesine yükseldi.



"COVID-19 salgını, 2020'de birçok alanda dönüştürücü etki yaratıyor. Bu etkilerin hissedildiği alanlardan birisi olan siber saldırılar da yeni normalde siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor" sözlerini kaydeden BugBounter Kurucu Ortağı Murat Lostar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şirketler açısından baktığımızda siber güvenlik profesyonelleri, şirketlerin itibarlarına büyük hasar verebilecek bu saldırılara karşı en büyük kozu haline geliyor. Bu saldırılara maruz kalmadan önce klasikleşmiş ve düşük verimliliğe sahip yöntemlerin biraz dışına çıkmak, konfor alanını genişleterek daha etkili yöntemleri erken uyarı mekanizmalarına dahil etmek akıllı bir seçim olarak öne çıkıyor. Şirketler bağımsız araştırmacı topluluğundan faydalanarak çok daha uygun bir maliyetle, çok daha hızlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sistemlerindeki kritik açıkları beyaz şapkalı hackerlar sayesinde keşfedebilir ve savunmalarını buna göre zamanında iyileştirebilir.”



