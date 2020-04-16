Güvenlik kameraların görüntü kalitesi düşürülüyor

Google, dünya genelinde satışa sunduğu Nest güvenlik kamera çözümlerinin özelinde bir karar aldı. Bu kameralar, yüksek kalitede görüntü almaya ayarlanmış olsa bile, Google bu kaliteyi düşürerek standart hale getirecek. Ancak Google'ın bu değişikliğinden sonra manuel olarak görüntü kalitesini yükselten kullanıcıya Google karışmayacak.

Google'ın bu kararı almasında, halihazırda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önemli rol oynuyor. Salgın nedeniyle pek çok kişi evinden çalışmayı sürdürürken, internet hızı hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. Bu da Google'ın bu adımı atmasına yol açtı.

İnternet trafiğindeki yükü hafifletmek adına adım atan tek şirket elbette Google değil. Daha önce de Netflix, YouTube ve hatta Sony benzer yönde karar almış ve internet ile görüntü kalitesinde değişikliğe gitmişti.