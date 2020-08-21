Güvenlik kameraları yapay zeka teknolojisiyle akıllanıyor

Neredeyse tüm cihazların internete bağlandığı günümüzde, evler ve işletmeler de akıllı mekanlara dönüşüyor. İş dünyasının IoT (Nesnelerin İnterneti) ile aşina olduğu bu değişimi, evlerde medya ve eğlence araçlarının ardından, aydınlatma, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri izliyor. Son dönemde ise ilgi çeken ürünler arasında akıllı güvenlik kameraları yer alıyor.



Son olarak Apple'ın iPhone kameralarında yapay zeka teknolojisini kullanabilmek için İsrail merkezli bir girişim olan Camerai platformunu satın alması dikkatlerden kaçmadı. Zira söz konusu teknoloji sayesinde kameralar yapay zeka desteği ile fotoğraflanmak istenen bölgeyi daha iyi tarayabilecek.



Yeni nesil iPhone modellerinde kameraların yapay zeka teknolojisinden daha fazla faydalanması bekleniyor. Bugün için üretilen pek çok telefonun kamerasında temel düzeyde yapay zeka teknolojisi yer alıyor. Bu da objektife yansıyan görüntüyü ayrıştırarak daha kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda yapay zekaya yatırım yapan bir başka üretici de Anker oldu. Şirket, yapay zeka teknolojili Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt'i duyurdu. Ürün, yapay zeka desteği ile insanları ve evcil hayvanları tanıyabiliyor ve istendiğinde, hareket eden kişileri ya da evcil hayvanları takip edebiliyor. Yatay eksende 360 derece, dikey eksende de 96 derecelik açıda dönüş yapabilen cihaz akıllı kayıt özelliğine sahip. Hareket tanıma, gece görüşü gibi özellikleri ile görüntü alan kamera, 2K çözünürlük sunuyor.

Ürün; Apple HomeKit, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev yönetim merkezi niteliğindeki cihazlarla uyumlu çalışıyor. Üzerindeki mikrofon ve hoparlör ile sesi çift taraflı iletebilen ürün, istendiğinde kameranın olduğu yerdeki kişilerle ya da evcil hayvanla iletişim kurulmasını sağlıyor.