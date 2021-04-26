Güvenli uzaktan çalışmanın 10 temel kuralı

Uzaktan çalışma oranının arttığı bugünlerde, iş verilerinin güvenliği konusunda çalışanlara düşen görev daha da arttı. Şirketin Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, siber suçluların uzaktan çalışan şirketlere yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekti. Fidye ve oltalama saldırılarının basit yöntemlerle ve temel güvenlik bilgileriyle azaltılabileceğini paylaşan Akbal kullanıcıların dikkatsizliği ve tedbirsizliğiyle de vakaların arttığını paylaştı.

COVID-19 salgını ile birlikte, evden çalışanların bilgilere uzaktan erişimi, işletmelerce ele alınması gereken en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Akbal, çalışanlara hem kendilerinin hem de şirketlerinin siber güvenliği için temel bilgilerin verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Asım Akbal uyulması gereken 10 temel kuralı şu şekilde sıraladı;

* İş cihazlarında muhafaza edilen bilgileri şifreleyin.

* Cihazlara uç nokta güvenlik yazılımı yükleyin ve bu yazılımın güncel kalmasını sağlayın.

* İşletim sistemi ve uygulamalar da dahil olmak üzere, cihazların da güncel kalmasını sağlayın.

* Ev ağlarını koruma altına alın ve düzgün şekilde yapılandırın.

* Genel ağlara ya da Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken daima bir VPN kullanın ve hassas bilgilere erişmekten kaçının.

* Verilerinizi düzenli aralıklarla yedekleyin.

* Cihazlarınızı parolalarla korumaya alın ve oturumunuz açıkken cihazlarınızın yanından ayrılmamaya özen gösterin.

* Cihazlarınızda hırsızlığa karşı koruma özelliğini etkinleştirin.

* Önemli hesaplarınızı korumak için iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın.

* Daima teknik destek sorumlularının iletişim bilgilerini el altında bulundurun ve güvenlik olaylarını derhal rapor edin.

Bir şirket içerisinde çalışma şeklini değiştirmek tüm çalışanları kapsayan bir süreçtir ve zaman alır. Ama doğru eğitimle çalışanlar uzaktan çalışmanın risklerini hemen anlayabilir ve bunlardan nasıl kaçınacaklarını ya da bunları nasıl önleyebileceklerini öğrenebilirler.