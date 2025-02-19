Gürültü engelleyici kulaklık size zarar veriyor olabilir!

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Gürültü engelleyici kulaklık kullanmak farkında olmadan size zarar veriyor olabilir. Eğer çok yüksek sesle müzik dinlerseniz, bunun işitme duyunuza zarar vereceğini hepimiz biliyoruz.



Ancak BBC’nin haberine göre gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklıklar, yeni bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu.



Haberde, gürültü engelleme özelliği ile arka plan uğultularının bastırılması şeklinde özetlenen teknolojinin, kullanıcıların beyinlerinde bir soruna yol açtığı aktarılıyor.

25 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir genç kadın, işitme testlerinden sorunsuz geçmesine rağmen, seslere odaklanma problemi yaşadığını belirtiyor.



Yapılan araştırma, genç kadının işitsel işleme bozukluğu (APD) yaşadığını gösteriyor. APD, beynin sesleri ve söylenen kelimeleri anlama yeteneğini etkileyen nörolojik bir durum.



İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, ülkedeki genç nüfus arasında söz konusu sorunun, yani sesleri işleme yeteneğiyle ilgili benzer sorunların yükselişte olduğu uyarısını yapıyor.



Bunun arkasında yatan sebep olarak da gürültü engelleyici kulaklıklar gösteriliyor.



Uzmanlar, gürültüyü bastıran bu kulaklıklar sebebiyle, beynin sesleri nasıl filtreleyeceğini unuttuğunu düşünüyor.



Benzer durumdaki hastaları tedavi eden odyologlar da, gürültü engelleme teknolojisinin beyindeki etkisinin araştırılması için çağrıda bulunuyor.



Kısacası, kulaklığınızdaki ANC tuşuna basarken, bir daha düşünmek isteyebilirsiniz.