Günışığı çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi ‘değerli hissettirmek’ misyonumuza uygun somut çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” dedi.

Sesli kitap ve tablolardan, ilaç barkodu okumaya…

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Proje özelinde geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, 50 kategoride 2000’e yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra; anlık haber akışı, Para Tanıma ve RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile geliştirilen İlaç Barkodu Okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Bugüne kadar toplamda 13 milyon 75 bin 200 dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi’nin yaklaşık 10 bin civarında aktif kullanıcısı bulunuyor. Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, Kitaplara Ses uygulamasıyla, 30 bin gönüllüyü de sürece dâhil ederek, 600 bin sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı.

Günışığı çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği

Türk Telekom’un engellilerin hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olmayı amaçlayan projelerinden biri de EyDEr işbirliği ile hayata geçirilen Günışığı oldu. Proje ile az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı projesi ile 5 bin eğitimciye ise az gören eğitimi verilerek projede farkındalık sağlanmış oldu. Diğer yandan Türk Telekom ArGe ekibi tarafından, Günışığı çocuklarının engelsiz akranları ile aynı sınıflarda, ders ve tahtayı rahatlıkla takip etmeleri amacıyla TahtApp yazılımı geliştirildi ve hayata geçirildi.