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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Güney Kore, Ay yörüngesine yeni nesil uydular konuşlandıracak

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Güney Kore, Ay yörüngesine yeni nesil uydular konuşlandıracak
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Güney Kore, 2022'ye kadar iki uzay roketi fırlatarak Ay yörüngesine yeni nesil uydular konuşlandırmayı planlıyor.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaya yerli uzay roketi fırlatılması ve gönderilen uyduların geliştirilmesi çalışmalarının hedeflerine ulaşması için çabaların iki katına çıkaracağı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda yerli üretilecek, 300 ton ağırlığındaki iki adet "Nuri" isimli uzay roketinin 2021-2022 yıllarında fırlatılarak yeni nesil uyduların Ay'ın yörüngesine konuşlandırılacağı belirtildi. 

Roketlerin başarılı şekilde uzaya gönderilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bunun birden fazla uydu göndermek için gereken teknik bilgilerin elde edilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Güney Kore'nin 2029'da daha güçlü roketler fırlatmak amacıyla gelecek yıl bir roket üretim programı daha başlatması bekleniyor.

Ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi "Falcon 9" roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün fırlatılmıştı.

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