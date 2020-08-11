Güney Kore 6G için düğmeye bastı

5G ile birlikte internet katbekat daha hızlı olacak. Özellikle Nesnelerin İnterneti kapsamında milyarlarca cihaz birbirleriyle sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde konuşmaya başlayacak.

Türkiye dahil pek çok ülke 5G özelinde çalışmalarını sürdürürken, piyasaya sürülen yeni cihazların 5G desteği ile gelmesi artık şaşırtıcı değil. Diğer yandan en yeni teknolojilere hızlıca adapte olan Güney Kore'nin 6G için tarih vermesi şaşkınlık yarattı.

Ülke çapında 6G özelinde çalışmaların başlayacağı, 2028 ila 2030 yılları arasında 6G'nin kullanıma sunulacağı duyuruldu. Peki 6G, 5G'den ne kadar hızlı? 5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hız 1 Tbps olacak.

Diğer bir deyişle 6G ile henüz yaygınlık dahi kazanmamış olan 5G'ye göre 50 kat daha hızlı bir internet sahneye çıkacak.



