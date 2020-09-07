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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.09.2020 - 08:09 | Son Güncelleme:

Güneş'in manyetik alanını yüksek çözünürlükte kayda alındı

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Güneş'in manyetik alanını yüksek çözünürlükte kayda alındı
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Almanya'nın GREGOR Teleskobu, yapılan yenilemenin ardından Güneş'in manyetik alanını yüksek çözünürlükte kayda aldı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Kanarya Adaları'ndaki Teide Gözlemevi'nde bulunan teleskobun yenilenen haliyle kaydettiği fotoğraflar, teleskobun bilimsel operasyonlarını yürüten Leibniz Güneş Fiziği Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Fotoğraflarda Güneş'in renk yuvarı ve ışık yuvarı tabakaları arasındaki mısır patlağını andıran oluşumlar ve manyetik fırtınaların yol açtığı Güneş lekesi boşlukları dikkati çekiyor. 

Projeye öncülük eden Güneş fizikçisi Lucia Kleint, 2018'de başlayan yenilemelerle teleskobun optik, mekanik ve elektronik aksamlarının en kaliteli görüntüyü sağlayacak şekilde geliştirildiğini kaydetti.

2012'de hizmete giren teleskop, Avrupa'nın en büyük, Big Bear Gözlemevi ve Mcmath-Pierce Teleskobunun ardından dünyanın üçüncü büyüğü olarak biliniyor.

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