Güneş kollektörü nedir ve ne işe yarar?

Güneş kollektörü, güneş enerjisini toplayarak bir akışkan yüzeye ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerde olan aygıtlara denilmektedir. Güneş enerjisinde, iklimlendirme işleminin yapılmasında ve sıcak su elde edilmesi uygulamalarında güneş enerjisi kollektörleri kullanılmaktadır.

Güneş kollektörleri olduğu konumun enlemine bağlı bir şekilde güneşi maksimum alacak bir açıyla sabitlenir. Sabitlenen açıyla oluşan ısı yerden ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör gibi ısıtma cihazlarına başka cihazlar aracılığıyla transfer edilirler.

Günümüzde evlerde hem sıcak su ihtiyacını karşılamak hem de ısıtma amacıyla kullanılmak üzere güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Bu sistemler kendi içinde:

a) Tabii Dolaşımlı Sistemler,

b) Pompalı Sistemler,

c) Açık Sistemler,

d) Kapalı Sistemler

olmak üzere dört grupta toplanabilmektedir.