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Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:49,Son Güncelleme:

Güneş en yakın açıdan fotoğraflandı, büyüledi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Güneş en yakın açıdan fotoğraflandı, büyüledi
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Bugüne dek pek çok fotoğrafı paylaşıla Güneş'in bu kez en yakın açıdan çekilen görüntüsü Dünya'ya ulaştı. Solar Orbiter uzay aracı, hayli detaylı bi şekilde Güneş'i karşımıza getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Solar Orbiter uzay aracı tarafından çekilen görüntü, Güneş'i çok daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Solar Orbiter görevinde yer alan Daniel Müller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu fotoğrafların bir başlangıç olduğunu ve bu macerada daha pek çok sıra dışı fotoğrafla karşılaşılacağını kaydetti.

Solar Orbiter sondası, 2020'nin başlarında uzaya fırlatılmış ve henüz 5 aydan fazla bir zaman geçmemesine karşın önemli keşiflerde bulunuyor.

Güneş en yakın açıdan fotoğraflandı, büyüledi

Fotoğraflar o kadar detaylı ki bilim insanları bu fotoğraflardaki minyatör patlamaların bazılarına 'kamp ateşi' ismini vermeyi dahi ihmal etmemiş. Bu tür patlamaların Güneş'in hemen her yerinde göründüğünü de söyleyelim.

Dünya üzerinden de görüntülenebilen bu minyatür patlamalar, yani kamp ateşleri aslında milyarda bir boyuta sahip; yani çok ama çok küçük.

Fotoğraflara dikkatlice bakıldığında Güneş'in büyüklüğünü görebilmek adına Dünya ölçeği de fotoğrafa iliştirilmiş ve Güneş'in yanında cüce gezegenden pek bir farkı yok.

Güneş en yakın açıdan fotoğraflandı, büyüledi

Yayınlanan bu fotoğraflar, 30 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında çekildi. Yani Dünya ile Güneş'in arasındaki mesafe 77 milyon kilometreyken...

Solar Orbiter görevinde en büyük amaç ise Güneş'in kutuplarını görüntülemek olacak. Bu yapılabildiğinde bilim insanları gerçekten de bir ilki başarmış olacaklar.

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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