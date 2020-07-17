Güneş en yakın açıdan fotoğraflandı, büyüledi

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Solar Orbiter uzay aracı tarafından çekilen görüntü, Güneş'i çok daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Solar Orbiter görevinde yer alan Daniel Müller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu fotoğrafların bir başlangıç olduğunu ve bu macerada daha pek çok sıra dışı fotoğrafla karşılaşılacağını kaydetti.

Solar Orbiter sondası, 2020'nin başlarında uzaya fırlatılmış ve henüz 5 aydan fazla bir zaman geçmemesine karşın önemli keşiflerde bulunuyor.



Fotoğraflar o kadar detaylı ki bilim insanları bu fotoğraflardaki minyatör patlamaların bazılarına 'kamp ateşi' ismini vermeyi dahi ihmal etmemiş. Bu tür patlamaların Güneş'in hemen her yerinde göründüğünü de söyleyelim.

Dünya üzerinden de görüntülenebilen bu minyatür patlamalar, yani kamp ateşleri aslında milyarda bir boyuta sahip; yani çok ama çok küçük.

Fotoğraflara dikkatlice bakıldığında Güneş'in büyüklüğünü görebilmek adına Dünya ölçeği de fotoğrafa iliştirilmiş ve Güneş'in yanında cüce gezegenden pek bir farkı yok.



Yayınlanan bu fotoğraflar, 30 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında çekildi. Yani Dünya ile Güneş'in arasındaki mesafe 77 milyon kilometreyken...

Solar Orbiter görevinde en büyük amaç ise Güneş'in kutuplarını görüntülemek olacak. Bu yapılabildiğinde bilim insanları gerçekten de bir ilki başarmış olacaklar.



