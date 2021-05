'Güncellemelerin yüklenmesi sıkıcı bir görev'

Kaspersky, kullanıcıların cihazları güncelleme konusundaki tutumlarını araştıran "Pain in the neck" kampanyasını duyurdu. Şirket tarafından Nisan 2021'de yaptırılan araştırmaya göre, güncellemelerin yüklenmesi rutin sıkıcı bir görev olarak görülüyor ve yanıtlayanların yarısı genellikle bunları erteliyor. Ancak aynı zamanda, her on kişiden dördü (%40), güncellemelerin gerçekleşmesini beklemek için harcanan zamanın daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyor. Türkiye için bu oran %37.



Cihazlardaki güncellemeler yalnızca yeni özelliklere veya arayüzlere erişim sağlamak için değil, aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik sağlamaya yardımcı olmak için de gerekli. Ürün ve hizmet sağlayıcılar, saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilecek yeni potansiyel güvenlik açıkları bulmak için ürünlerini düzenli olarak test ediyor. Güncellemelerin zamanında yüklenmesi, siber suçlulara karşı etkili bir savunma işlevi görüyor. Bu kesinti süresi aynı zamanda insanların üretkenliğini artırıyor ve refahına yardımcı olabiliyor.

Ankete katılanlar, cihazların güncellenmesini beklemek için harcanan sürenin değerli olabileceğini kabul ediyor. Katılımcıların %40'ı verimliliklerini etkilese bile bu sürenin başka amaçlar için kullanılabileceği, hatta %39'u teknolojiden uzaklaşmak için bir fırsat olacağı düşüncesinde.

Kullanıcılar güncellemeler yüklenirken çoğunlukla diğer etkinliklere geçmeyi tercih ediyor. Örneğin anketi yanıtlayanların %31'i bu sürede rahatlamaya (TV seyretmek veya kitap okumak gibi), %18'i yemek pişirmeye, %9'u spor yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya yöneliyor. Ankete katılanların neredeyse dörtte biri (%23) yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyor, sadece başka bir cihaza geçiyor.

Bu tür duraklamaların sunduğu faydalara rağmen, cihazlarında güncelleme bildirimleri alan kullanıcıların %50'si genellikle güncelleme kurulumunu erteliyor. Bunun en popüler nedeni kullanıcıların işte meşgul olmaları (%30), kullanıcıların o anda cihazlarını kullanmayı bırakmak istememeleri (%26) ve dörtte birinin (%25) cihazı kapatmak istememesi. Sonuç olarak %63'lük kesim böyle bir gecikmede herhangi bir zarar görmediğini ifade ediyor.

Kaspersky GReAT Rusya Başkanı Maria Namestnikova, "Kullandığınız cihaz bir güncelleme döngüsüne girmişken başka bir cihaza geçmek tamamen mantıklı” diyor. “Spor yapmak, yemek pişirmek veya biraz da meditasyon, insanların rahatlamasına ve yeniden başlamasına yardımcı olarak çalışma gününde biraz mola anlamına gelebilir. Anketimizde katılan birçok kişinin zaten sağlıklı uygulamaları takip ettiğini görmekten memnuniyet duyduk, diğerlerini de onların örneklerini izlemeye çağırıyoruz. Bunu yapmak yalnızca ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda üretkenliği de artıracaktır.”