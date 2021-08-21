Gülücük İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Yan, Ters Ve Normal Gülen Surat Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bilgisayar klavyeleri ile birçok sembol ile işaret metin üzerine eklenebilmektedir. Klavyeler üzerinden yapılmakta olan sembol işareti için alt tuşunu kullanmak gerekmektedir. Bunun için bazı tuş kombinasyonlarının kullanılması gerekmektedir.

Gülücük İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyelerden çeşitli sembolleri elde etmek için ikili ve üçlü tuş kombinasyonları kullanılmaktır. Bu tuş kombinasyonları genellikle Shift ve Alt tuşları ile elde edilmektedir. Çünkü bütün sembol ve işaretlere klavye üzerinde yer vermek mümkün değildir.

İşaretlerin yapımı hakkında işletim sistemlerine göre farklı durumlarda arz edebilir. Gülen yüz ya da gülücük işareti olarak bilinen emojilerin Windows işletim sistemi ile elde etmek mümkündür. Bunun için alt ve shift tuşlarından olan alt kombinasyonu kullanılmaktadır.

Klavye ile Yan, Ters ve Normal Gülen Surat Yapımı

Gülücük sembolü genelde akıllı telefonlar üzerinden tanınmaktadır. Mevcut bilgisayar sistemleri üzerinden de bu işaretin elde edilmesi mümkündür. Genelde bu iki nokta ":" ve parantez kapama ")" tuşları ile yapılır. :) bu işarete yan gülücük adı verilir. Tam olarak gülen yüz ifadesi ise alt ve 1 tuşlarına basılarak yapılmaktadır. Yani metin üzerinde iken alt tuşu ile beraber 1 tuşuna da basılırsa gülücük elde edilir.

Bir diğer gülen yüz işareti için ise alt tuşu ile birlikte sırası ile 2, 5 ve 7 tuşlarına basmak gerekir. Yani alt + 257 kombinasyonu metin içerisinde gülen yüz işaretini sağlayacaktır. Böylece akıllı cihazlardaki bu sembol bilgisayara da taşınır.