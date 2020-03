GTA IV, 12 yıl sonra yeniden satışa sunuldu

Rockstar Games’in geliştirdiği ve 2008 senesinde piyasaya sunduğu Grand Theft Auto IV, aradan geçen 12 seneye rağmen güncelliğini tam olarak kaybetmedi. Çıkış yaptığı ilk dönemden bu yana, konsol portu olması ve Games for Windows Live desteği yüzünden PC oyuncularına büyük sorunlar yaşatan oyun, 12 sene sonra Steam üzerinden güncellendi ve firmanın kendi platformu olan Rockstar Launcher üzerinden satışa sunuldu.

Ana oyun olan Grand Theft Auto IV ve iki ayrı hikaye DLC’sini ayrı bir oyun olarak içerisinde barındıran Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, bu güncelleme ile Grand Theft Auto IV: The Complete Edition olarak tek bir oyun olarak birleşti. Games for Windows Live seçeneğini kaldırdı. Tamamen Rockstar Launcher ile uyumlu olarak cloud save sistemini de oyuna getirdi.

Daha önce Grand Theft Auto IV ya da Episodes from Liberty City sürümünden herhangi birine sahip olan oyuncular, The Complete Edition paketine ücretsiz olarak erişebilir oldu. Ayrıca oyunun Multiplayer mod desteği de tamamen ortadan kalktı.

Diğer yandan ise lisansları dolan müzikler için RamJam FM, Self-Actualization FM ve Vice City FM geçici olarak kullanılmamaya başladı. Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, tamamen 22 GB boyutuna ulaştı. Oyun, şu an Steam üzerinde 109 TL’den satışta. Oyunun resmi Steam sayfasına da store.steampowered.com/app/12210/Grand_Theft_Auto_IV_The_Complete_Edition/?l=turkish adresinden ulaşabilirsiniz.

Oyunu Steam ya da Rockstar Launcher üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz. Steam’de oyunun eski herhangi bir sürümüne sahipseniz, sadece dosya doğrulama ya da yeniden indirme yaparak yeni sürümün tamamına ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Ayrıca oyunu kutulu olarak satın aldıysanız, kitapçıkta yer alan kodu Rockstar Launcher üzerinden aktif ederek oynayabilirsiniz ancak şimdilik oyun için dijital platformlar öneriliyor.

Oyunun Türkçe yaması da “1” günde hazırlandı!

Grand Theft Auto IV ne yazık ki ülkemizde resmi olarak Türkçe bir şekilde piyasadaki yerini almamıştı. Bu durum halen sürerken, oyunun hayranlarından oluşan bir grup tarafından Türkçeye çevirilmişti.

Türkçe yamanın Grand Theft Auto IV sürümü daha önce GTA Vice City ve GTA III’ün çevirmeni olarak tanınan Oğuz Gürsel ve mod yapımcısı olarak tanınan Tayfun Kumaş tarafından çevirildi. Episodes from Liberty City’e ait olan The Lost and Damned sürümü Türkçe-Oyun çeviri ekibi, The Ballad of Gay Tony adlı içerik ise GTATurk ekibinin yeni oluşumu olan GTAMulti tarafınca hazırlandı.