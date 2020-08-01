GTA 6 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri belli oldu mu?
Dünyanın kuşkusuz en çok ses getiren oyunlarından GTA V, yıllardır satmaya devam ediyor ve internet üzerinden pek çok kişi oyunu deneyimlemeyi sürdürüyor. Diğer yandan oyunun yapımcısı Rockstar Games, GTA 6 için son hazırlıklarını yapıyor. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak?
GTA 5'in ardından yıllardır GTA 6 ile ilgili oyuncular yeni haberler bekliyor; ancak oyunun yapımcısı ısrarla oyunla ilgili ser veriyor sır vermiyor. Diğer yandan şirkete yakın kaynakların iddiasına göre GTA 6'nın bu yılın sonlarında ya da gelecek yıl satışa sunulma ihtimali söz konusu. Ancak net bir tarih henüz paylaşılmış değil.
Diğer yandan GTA 6'nın sistem gereksinimlerinin nasıl olacağı da merak konusu. Oyunla ilgili detay paylaşmaktan kaçınan Rockstar Games, oyunla ilgili çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor.
Peki GTA 6 sistem gereksinimlerinin nasıl olması bekleniyor?
GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
VRAM: 4 GB
Sistem Belleği: 8 GB RAM
Depolama: 100 GB’lık depolama alanı
DirectX 12 uyumlu grafik kartı
GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
VRAM: 8 GB
Sistem Belleği: 16 GB RAM
Depolama: 100 GB’lık depolama alanı
DirectX 12 uyumlu grafik kartı
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