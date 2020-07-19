GTA 6 ne zaman çıkacak? Harita büyüklüğü dikkat çekti!

GTA 6'nın çıkış tarihi haricinde sosyal medyada dikkat çeken bir diğer konu ise senaryonun İstanbul'da geçeceği iddiası oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının gündeme getirdiği konu üzerine pek çok yorum yapılırken, bazı kullanıcılar iddianın asılsız olduğunu dile getirdi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun süredir geliştirilme aşamasında olan oyunla ilgili son hazırlıkların yapıldığı belirtilirken, şirketin beklenenden daha erken oyunu satışa çıkarabilme ihtimali söz konusu. İddialar, oyunun yıl bitmeden satışa çıkacağı yönünde.



GTA 6 NASIL OLACAK?

Amerika rüyası modelini tepe noktasına ulaştıran GTA serisinde ilk kez ülke dışına çıkılarak Japonya’nın Tokyo şehrine doğru yol alınabilir. Eğer ülke dışına çıkacaksa, Amerikan kültürü ile benzer birçok noktası olan Japonya’ya gidilmesi en olağan ihtimaller olarak görülüyor. Bilindiği üzere 2000’li yılların başında geliştirileceği düşünülen GTA Tokyo projesinden son anda vazgeçilmişti.

Tokyo dışında oyunda kullanılacak diğer seçenek ise ABD’nin farklı bir eyaleti. Birçok platformda oyunun sadece Amerika’da geçeceği belirtilse de ilk kez ülke dışına çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim.

GTA VI oyununda ana karakteri seslendirecek kişinin Eva Mendes olacağı düşünülüyor. Küba asıllı ABD’li aktris daha önce de Daha Hızlı ve Daha Öfkeli filmi ile adından sıkça söz ettirmişti.

GTA 6 HARİTASI BÜYÜKLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKTİ

GTA 6 haritasının önceki oyunlara göre büyük olacağı iddia edilirken bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı harita dikkat çekti. Şu ana kadar yayınlanmış tüm oyunların haritasını birleştirerek Amerika Birleşik Devletleri haritasına yakın bir model oluşturan kullanıcı, pek çok kişi tarafından beğenildi.