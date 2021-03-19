GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte, muhtemel sistem gereksinimleri
GTA 6 ya da diğer bir ifade ile Grand Theft Auto 6 ne zaman piyasaya çıkacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son oyunu GTA 5'i 2013 yılında piyasaya süren Rockstar Games, GTA 6 için kolları sıvadı. Son oyunun piyasaya çıkmasının üzerinden tam 8 yıl geçmesinin ardından gözler, yeni çıkacak GTA 6'ya çevrilmişti. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
GTA 6 ne zaman çıkacağı ile oyunseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açık dünya oyunları arasında açık ara önde olan GTA 6, oyun tutkunlarının yakın takibinde yer alıyor. Online oynama ve modlar aracılığıyla renk katılabilen GTA serisi, yeni çıkacak oyun ile yeniden gözde olacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte, sistem gereksinimleri ve oyunun çıkacağı tarih hakkında bazı bilgiler
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 5'in ardından yıllardır GTA 6 ile ilgili oyuncular yeni haberler bekliyor; ancak oyunun yapımcısı ısrarla oyunla ilgili ser veriyor sır vermiyor. Diğer yandan şirkete yakın kaynakların iddiasına göre GTA 6'nın bu yılın sonlarında ya da gelecek yıl satışa sunulma ihtimali söz konusu. Ancak net bir tarih henüz paylaşılmış değil.
Diğer yandan GTA 6'nın sistem gereksinimlerinin nasıl olacağı da merak konusu. Oyunla ilgili detay paylaşmaktan kaçınan Rockstar Games, oyunla ilgili çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor.
PEKİ GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN NASIL OLMASI BEKLENİYOR?
GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
VRAM: 4 GB
Sistem Belleği: 8 GB RAM
Depolama: 100 GB’lık depolama alanı
DirectX 12 uyumlu grafik kartı
GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
VRAM: 8 GB
Sistem Belleği: 16 GB RAM
Depolama: 100 GB’lık depolama alanı
DirectX 12 uyumlu grafik kartı