GTA 5 ücretsiz oldu, Epic Games rekor kırdı

Steam'in en büyük rakiplerinden biri olan Epic Games, her hafta bir dizi oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor ve oyuncular, ücretsiz olarak abone oldukları Epic Games panelinden bu oyunları kütüphanesine ekleyebiliyor.

Şirket, her hafta bedava dağıttığı oyunların arasına GTA 5 ve Civilization VI gibi oyunları da ekleyince büyük ses getirmiş ve pek çok yeni aboneyi günler içinde kazanmayı başarmıştı. Bu kampanyaları sonrasında son durumunu paylaşan Epic Games, aylık aktif kullanıcı sayısının 61 milyona ulaştığını duyurdu. Eş zamanlı kullanıcı sayısı ise 13 milyona dayandı.



Ancak GTA 5 artık ücretsiz değil ve bu rakamları Epic Games korumayı başarırsa o zaman gerçek bir başarıdan söz edilebilir. Şirket, GTA 5 ve Civilization 6 dışında Borderlands: The Handsome Collection ve ARK: Survival Evolved oyunlarını da ücretsiz dağıtmıştı.

Epic Games'in büyük rakibi Steam ise özellikle pandemi dolayısıyla rekor kırmış ve Mart ayında 23.5 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Bu haliyle Steam, Epic Games'in iki katı büyüklüğünde.



