GTA 5 ücretsiz indirme ile yeniden gündemde! GTA 5 Epic Games tarafından ücretsiz mi dağıtacak?

Belirli dönemlerde ücretsiz oyun sunarak takipçilerini mutlu eden Epic Games, bu kez GTA 5 ile gündeme geldi. Epic Games tarafından önce Twitter üzerinden duyurulan GTA 5 ücretsiz olacak tweeti, daha sonra bir anda silinmiş ve yerine sürpriz bir oyun ibaresi eklenmişti. Bunun üzerine pek çok kişi, GTA 5 ücretsiz mi olacak sorularını yöneltmeye başladı.

Steam ile ciddi bir rekabet içerisine giren Epic Games, GTA 5'i ücretsiz dağıtma ihtimali ile sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bu tarz bir durumda kullanıcı sayısını da arttırma imkanına sahip olacak olan Epic Games'in 14 Mayıs saat 18.00'da GTA 5'i ücretsiz olarak duyurması bekleniyor.