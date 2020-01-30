GTA 5 tarihinin en çok satan üçüncü oyunu olmayı başardı

Satışa çıktığı günden bu yana oyuncular arasında fırtına gibi esen GTA 5 ve Red Dead Redemption 2, milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemeyi başardı. Yapımcı Take-Two'nun en güvendiği iki oyun GTA V ve Red Dead Redemption 2... Zira satış rakamlarıyla diğer ürünlerini gölgede bırakması bir yana, şirketi sırtlayan bir öneme de sahipler.

Take-Two Interactive, konuyla ilgili yaptığı açıklamada GTA 5 ve RDR 2'nin toplam satışlarının 150 milyonu geride bıraktığını duyurdu. 150 milyon adetlik satışın büyük bir kısmı GTA 5'e ait.

Grand Theft Auto 5, Kasım 2018'de 100 milyon adetlik satış sınırını geride bırakmıştı.

İşin belki de en ilginç yanı 7 yıl önce satışa sunulan bir oyunun halen kapış kapış satıyor olması... Oyun tarihinde bu tip bir tablonun eşi benzeri bulunmuyor.



