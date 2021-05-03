Gsm Nedir Ve Ne İşe Yarar? Gsm Tarihçesi Ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Global System for Mobile Communications'ın kısaltılışı olan GSM'in Türkçesi ise Mobil İletişim İçin Küresel Sistem olarak belirtilmektedir. Kablosuz ve mobil iletişim adına bir çeşit bağlantı protokolü şeklinde bilinen GSM, uluslararası olarak kullanılan bir sözcüktür. GSM şirketleri, bu bağlantı protokollerini kullanıp, iki telefonu birbirine, dünya çapındaki bütün mobil kullanıcıları ise global ağa bağlamaktadır.

GSM Nedir?

GSM; abonelerin Avrupa'da hareket edebilmesine izin veren mobil telefon sisteminin sunulması ve anolog telefon şebekleri ile uyumlu olan ses hizmetlerini sunmak hedefiyle oluşturulan bir tür sistemdir. İlk önce radyo adına kullanılan GSM, günümüzde İnternet başta, her türlü alanda kullanılan bir sistem olmuştur.

Günümüzde GSM; yaklaşık olarak 200 ülkede 670 GSM mobil iletişim ağda kullanılmaktadır. Sabit ağa nazaran, bu mobil ağda türlü ve ilave gereksinimler bulunur. Bunlar; kanal erişim yönetimi, abone kimlik doğrulaması ve mobilite metodudur.

GSM Ne İşe Yarar?

GSM ile aboneler hareketli biçimde ilerler. Bu yüzden radyo hücreleri arasında geçiş yapabilir. Bu; bir veri bağlantısı ya da çağı esnasında olursa, cep telefonu her daim en ideal baz istasyonuna alması adına çağrı bağlantısının baz istasyonundan başkasına aktarılmasını sağlar. Bununla beraber cep telefonlarında yüksek kalitede ses bağlantılarını sağlamış olur.

GSM sistemi ile; faksların iletilmesi, kısa mesaj servisi, veri iletişimi dahil olmak üzere pek çok dijital işlem yapılabilir. Dilimizde küresel iletişim adına mobil sitem şeklinde çevrilen GSM; dünya çapında kullanılan en yaygın cep telefonu standardı olarak belirtilebilir. Halk arasında mobil iletişim sistemi şeklinde bilinen bu sistem, kablosuz bir sistemdir. GSM aracılığı sayesinde cep telefonları ve baz istasyonu arasında kablosuz taşınma yapılır. Bu ise haberleşme açısından oldukça önemlidir.

GSM Tarihçesi

1972 senesinde ilk defa bir fikir şeklinde gelişen mobil iletişim fikri; 1982 senesinde gerçekleştirilmiştir. 1982 senesinde yeni nesil sistemlerin oluşturulması için karar verilerek bu sisteme GSM ismi verilmiştir. Kullanıcılara dolaşım hizmeti verilmesi konusunda plan yapılan bu sistemde, hücresel verilerin güç tasarrufu yapılmasına imkan tanımaktaydı. Hücresel haberleşme adına kullanılan GSM, vakit içerisinde mobil iletişim bandı işlevini görmeye başlamıştır.

Günümüzün telefonlarında da kullanılan GSM sisteminde her cihaz, kendine en yakın olan baz istasyonuna veri iletebilecek gücü tüketir. Türkiye çapında 1993 senesinde ilk defa kullanılmaya başlanan GSM sistemi, 2 sene önce 1G teknolojisiyle Türkiye çapına girmiştir. Bu sistem, dünya çapında ilk defa Finlandiya'da kullanılmıştır.

GSM Kullanımı Hakkında Bilgi

İlk şekilde 80'li senelerde Fransa'da bilinen ve ortaya çıkan bu teknolojinin temeli aslen telgraf teknolojisine dayanmaktadır. 1982 senesinde Fransa çapında düzenlenen CEPT esnasında duyurulan bu sistemin, o dönemlerde adı çok daha farklı bir şeklinde belirtilmişti. 1982 senesindeki açılımı ise; Groupe Special Mobile idi. İnsanlık açısından oldukça büyük bir teknoloji olarak tanımlanmaktaydı.

Dünya çapında duyurulduğu ilk andan itibaren çok heyecan yaratan bir proje olmasına karşın GSM protokolü; 1991 senesinde hayata geçirilmiştir. Teknolojik ve altyapıların yetersiz olmasından ötürü bir türlü geliştirilmeyen bu protokol ise, TDMA ismi verilen altyapı teknolojisiyle beraber 9 sene sonra kullanılmaya başlandı. 30 kHz genişliğinde olan ve 6.7 milisaniye uzunluğunda bant kullanan TDMA altyapısı sayesinde, GSM ağı ile uyduların arasındaki iletişim kurulmaya başlanmıştı.